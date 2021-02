삼화페인트, 공식 홈페이지 리뉴얼…사용자 편의성 높여

[아시아경제 이준형 기자] 삼화페인트공업은 창립 75주년을 맞아 공식 홈페이지를 리뉴얼하고 새로 오픈했다고 22일 밝혔다.

새로운 홈페이지는 100년 기업으로 도약하기 위한 미래지향적 방향성과 비전을 표현하는 데 중점을 뒀다. 주요 제품과 정보를 직관적으로 보여주고 다양한 맞춤형 콘텐츠로 고객 소통을 확대했다.

삼화페인트는 홈페이지 방문객 성향을 분석해 사용자 편의성을 높인 사용자 인터페이스(UI)를 개발했다. 직관적이고 편리한 UI로 쉽게 메뉴를 찾을 수 있다. 통합검색 기능을 강화해 주요 제품과 색상, 대리점 위치 등도 빠르게 찾을 수 있다. 특히 대리점 위치 검색은 사용자 위치에 기반해 주변 대리점을 보여주는 기능을 갖췄다.

주 메뉴는 제품, 컬러, 컬처, 회사소개, 투자정보, 고객센터 등 6개로 구성됐다. 신설된 컬처 메뉴에는 직원들의 이야기 등을 담아 생동감 있고 친근하게 기업 문화를 전한다.

한편 삼화페인트는 홈페이지 리뉴얼을 기념해 '나와 잘 어울리는 색 찾아 Dream' 이벤트를 진행한다. 기간은 오는 25일까지다. 삼화페인트 공식 인스타그램에 댓글로 자신의 이야기를 남기면 어울리는 색을 찾아준다. 20명을 추첨해 아이패드 등도 증정한다.

삼화페인트 관계자는 "페인트를 잘 몰라도 추천 제품을 확인할 수 있도록 편의성을 높였다"면서 "사용자 맞춤형 콘텐츠로 페인트 초보자부터 전문가까지 필요한 정보를 모두 찾아볼 수 있다"고 말했다.

