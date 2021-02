국민銀 리브엠, 공무원·경찰·선생님 대상 신규요금제 3종 출시

"코로나19로 고생하는 경찰, 공무원, 선생님께 음성, 문자, 데이터 무제한!"

[아시아경제 박선미 기자] KB국민은행 리브엠(Liiv M)은 경찰, 공무원, 선생님을 대상으로 22일 신규요금제 3종을 출시한다고 밝혔다.

이번에 출시한 상품은 ▲경찰청 소속 공무원 대상 무궁화 LTE 요금제 ▲공무원 대상 공무원든든 LTE 요금제 ▲ 유치원, 초중고교, 대학교 등 교직원 대상 선생님든든 LTE 요금제이다.

각 요금제는 동일하게 최대 월 71GB(월11GB + 매일2GB, 30일기준)의 LTE 데이터를 제공한다. 또한 일 제공 데이터 소진 시에는 고화질 영상을 끊김없이 볼 수 있는 3Mbps 속도로 데이터를 무제한으로 이용할 수 있다. 음성통화와 문자서비스는 기본 제공한다.

기본요금은 월 2만7000원이며 급여이체 실적이 있거나 적립식 또는 정기예금을 보유하고 있는 경우 월 2200원의 요금할인을 받을 수 있어 최저 월 2만4800원으로 이용할 수 있다.

한편 다음달 22일까지 신규요금제 출시를 기념해 요금제 개통 고객을 대상으로 선착순 2021명에게 갤럭시 핏2를 제공하는 경품 응모 이벤트를 진행한다. KB국민은행 관계자는 “코로나19의 확산으로 감염 예방과 방역을 위해 애쓰고 있는 경찰, 공무원, 선생님께 감사의 마음을 전달하기 위해 요금제를 출시하게 됐다”며, “앞으로도 고객들이 합리적인 가격에 통신서비스를 이용할 수 있도록 다양한 서비스를 확대하겠다”고 밝혔다.

박선미 기자 psm82@asiae.co.kr