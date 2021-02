샤넬, 색상 스캔으로 어울리는 립 제품 추천…‘립스캐너’ 출시

[아시아경제 이승진 기자] 샤넬이 입술 메이크업을 위한 모바일 애플리케이션(앱) '립스캐너'를 22일 출시한다. 샤넬 '립스캐너'는 샤넬 하우스에서 100% 자체 개발한 컬러 스캐너를 사용해 원하는 색상 및 외형과 일치하는 샤넬 립스틱을 찾아주는 앱이다.

‘립스캐너’는 단 두 번의 클릭으로 선택한 컬러를 인식하고, 샤넬 하우스의 제품 카탈로그를 기반으로 해당 컬러와 일치하는 샤넬 립 제품을 제안한다. 이와 함께 사용자가 가상으로 입술에 해당 컬러를 테스트할 수 있는 ‘트라이 온’ 기능까지 갖추었다.

'립스캐너'를 사용하면 길거리에서 마주친 색상도 스캔하면 샤넬의 립 제품 중 해당 색상과 가장 일치하는 색상을 제안한다. 얼굴 사진을 이용하거나 얼굴을 스캔하는 경우에는 색상은 물론 무광, 유광 등을 구분한 제품을 찾아 준다.

샤넬 ‘립스캐너’는 수개월에 걸친 CX(샤넬 커넥티드 익스피리언스) 랩과 샤넬 메이크업 크리에이션 스튜디오의 협업을 통해 탄생했다. 이 과정에서 고유의 알고리즘을 설계하고 수만 개의 얼굴 이미지를 기반으로 분석 능력 개발해 샤넬만의 독자적인 기술을 확보했다. 해당 러닝 프로세스는 향후 출시되는 샤넬 하우스의 립스틱 제품에도 점진적으로 통합될 예정이다.

샤넬 ‘립스캐너’는 프랑스, 미국, 영국, 일본, 한국 및 이외 15개 국가에서 애플 앱스토어를 통해 무료로 이용할 수 있다.

