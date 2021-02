SKT 분당·성수 ICT 인프라센터에 '녹색 전기'

[아시아경제 조슬기나 기자] SK텔레콤 SK텔레콤 017670 | 코스피 증권정보 현재가 253,500 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 253,000 2021.02.22 08:29 장시작전(20분지연) 관련기사 외국인, 3주만에 '팔자' 전환…SK그룹株는 사들여 1천만명 이하로…5인제한에 설날 귀성·여행객 30%↓'3달마다 점프' 알뜰폰 철새족…고가 사은품 경쟁 close 의 분당·성수 ICT 인프라센터에 재생에너지로 생산된 ‘녹색 전기'가 흐르게 된다.

SK텔레콤과 한국전력공사는 연간 44.6GWh 분량의 재생에너지 전력 사용 인증에 관한 ‘녹색프리미엄’ 계약을 체결했다고 22일 밝혔다. 이번 계약을 통해 SK텔레콤이 한국전력으로부터 제공받는 재생에너지 전력은 1만6000여 가구의 연간 사용량에 해당한다.

SK텔레콤은 확보된 전력을 분당·성수 ICT 인프라센터에서 활용하고, 추후 녹색프리미엄 적용 대상을 순차적으로 확대해 나갈 계획이다. 녹색프리미엄은 기업이 태양광·풍력 재생에너지로 생산한 전기 사용을 인정받기 위해 한국전력에 추가 요금을 지불하고, 해당 금액만큼 재생에너지 사용 확인서를 발급받는 제도다.

이 제도는 기업이 한국전력으로부터 재생에너지로 생산된 전기만 따로 구매할 수 없는 측면을 보완해주는 동시에, 관련 수익을 한국에너지공단에 출연해 재생에너지 보급 확산에 기여한다는 점에서 의미가 있다고 회사측은 설명했다.

산업통상자원부와 한국전력은 국내 기업들이 전 세계적 친환경 기조에 맞춰 재생에너지 사용을 인증하고 ‘RE100’ (Renewable Energy 100%) 이행 사실을 증명할 수 있도록 올해 녹색프리미엄 제도를 새롭게 시행했다. 앞서 그룹 계열사들과 RE100 가입을 선언한 SK텔레콤은 이번 계약을 통해 RE100 이행도 본격화한다.

윤풍영 SK텔레콤 코페레이트1센터장은 “재생에너지 활용을 통해 온실가스 배출을 줄이는데 기여하는 한편, 친환경 ICT 기술을 사내 인프라에 적용해 ESG(환경·사회·지배구조) 경영을 가속화할 것”이라고 밝혔다.

조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr