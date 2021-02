환경부, '풍력 환경평가전담팀' 발족…환경진단 및 환경성 검토 수행

22일 오후 현판식 열고 업무 개시

오는 26일 해상풍력 사업자 대상 설명회 개최

[세종=아시아경제 주상돈 기자] 환경부는 부처 내에 '풍력 환경평가전담팀'을 22일 발족한다고 밝혔다. 전담팀은 풍력발전의 선제적 환경진단(컨설팅) 제공과 신속·꼼꼼한 환경성 검토를 수행한다.

이날 오후 전담팀은 정부세종청사에서 현판식을 갖고 본격적인 업무를 시작한다. 팀은 과장급 서기관 1명과 사무관 2명, 주무관 2명, 검토기관 파견 인력 3명으로 구성됐다.

전담팀의 역할은 효율적인 협의체계를 통해 그간 육·해상 풍력발전 개발과정에서 발생한 환경적인 문제점을 꼼꼼히 검토해 해소방안을 마련하고, 전과정 진단(컨설팅) 서비스를 제공하는 것이다.

풍력발전 환경성 검토를 위한 환경부 내 단일창구(자연보전정책관실 산하)로 운영되며, 풍력발전 예정지에 대한 선제적인 자연생태현황조사를 주관하고 풍력발전 평가 지침서(가이드라인)를 마련해 사업자가 사전에 입지예정지의 환경적 적정성을 검토할 수 있도록 지원한다.

협의과정에서도 일관된 협의절차와 예측가능한 협의의견 등을 제시하고, 협의완료 후에는 이행 여부를 살펴 볼 계획이다. 또 문제가 발생할 경우 사업자와 함께 즉각적인 개선방안을 마련한다.

이와 함께 탄소중립·자연생태 등 다양한 부문의 지역 활동가, 산업계 등과 지속적으로 소통하는 한편 지역주민과 산업계가 겪을 애로사항을 해소하고, 환경성 정보를 누구나 쉽게 확인할 수 있도록 풍력발전 환경평가 정보시스템도 올해 상반기 안에 선보일 계획이다.

전담팀은 첫 번째 대외활동으로 오는 26일 서울 중구 엘더블유(LW)컨벤션센터에서 해상풍력 사업자를 대상으로 설명회를 연다. 코로나19 상황에 따라 추가 설명회를 수시로 열 방침이다.

첫 설명회에선 환경영향평가 협의절차 및 평가방법과 함께 해상풍력 협의사례를 토대로 한 주요사항 등을 안내하고, 발전업계의 애로사항 등을 수렴해 개선사항을 검토할 계획이다.

최한창 환경부 풍력 환경평가전담팀장은 "탄소중립은 미래세대뿐만 아니라 우리 세대를 위해서도 중차대한 과제로서 풍력발전 개발계획 수립 이전부터의 꼼꼼한 자연생태조사와 개발구상 단계부터 사전적 입지 진단, 일관되며 효율적인 절차 및 협의, 엄격하고 촘촘한 사후관리를 통해 규제로만 인식되던 환경영향평가 협의가 전과정 진단 서비스로 인식되도록 노력하겠다"고 말했다.

