이베이코리아 스마일배송, 독거어르신에 5000만원 상당 화장지 전달

[아시아경제 임춘한 기자] 이베이코리아 익일배송 ‘스마일배송’은 21일 유한킴벌리와 함께 독거어르신·장애인 복지를 위해 총 5000만원 상당 화장지를 전달했다고 밝혔다.

‘덕분에스마일’은 스마일배송 고객들이 온라인쇼핑을 통해 나눔에 동참하고 취약계층의 얼굴에 미소를 찾아주자는 캠페인이다. 스마일배송 판매 수익금 중 일부를 G마켓의 고객참여형 사회공헌기금인 '후원쇼핑'과 옥션의 ‘나눔쇼핑’ 기금에서 출연해 도움이 필요한 곳에 사용한다.

지난 12월부터 4주간 유한킴벌리와 손잡고 독거어르신을 지원하는 ‘buy 1 give 1’ 브랜드 딜 행사를 진행해 기부물품을 조성했다. G마켓, 옥션 고객들이 스마일배송을 통해 ‘크리넥스 3겹 수프림 소프트’ 화장지 12롤 1팩을 구매할 때마다 동일 상품을 기부하는 방식으로 목표 수량인 5000백을 달성했다.

기부 물품은 밀알복지재단을 통해 코로나19로 도움의 손길이 끊겨 생필품 구매가 어려운 독거어르신과 장애인 복지를 위한 재단의 사회공헌 스토어인 ‘기빙플러스’에 전달된다. 이베이코리아 스마일배송은 유한킴벌리 외에도 다양한 브랜드사와 함께 총 1억2000만원 상당의 생필품을 밀알복지재단을 통해 독거어르신에 전달했다.

이베이코리아 관계자는 “코로나19로 어려움을 겪고 있는 독거어르신을 돕기 위한 캠페인에 많은 분들이 공감하고 참여해주셨다”며 “앞으로도 비대면 시대 나눔 플랫폼으로서 사회적 가치 실현을 위한 다양한 활동을 이어갈 것”이라고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr