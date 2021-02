[아시아경제 임철영 기자] ◇과장급 전보 ▲기획재정담당관 황기연 ▲조직기획과장 심영재 ▲지역사회혁신정책과장 장헌범 ▲정부청사관리본부 청사건축과장 박제원 ▲경제조직과장 장금용 ▲지역디지털협력과장 김응수 ▲지능행정기반과장 김성록 ▲차세대지방재정세입정보화추진단 지방세정보화사업과장 전종길 ▲인천청사관리소장 최병배

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr