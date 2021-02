[아시아경제 이민지 기자] SK증권 SK증권 001510 | 코스피 증권정보 현재가 873 전일대비 12 등락률 -1.36% 거래량 5,454,976 전일가 885 2021.02.19 15:30 장마감 관련기사 《시선집중》 대형주만 주식이냐? 우리도 있다! 놓쳐서는 안되는 숨은 유망주【화제의테마】 어떤 종목이 뜰지 궁금하다고요? 한번은 꼭 보세요3100선 넘은 코스피… 현대車 형제 ‘1등 공신’ close 은 경영참여형 사모집합투자기구 업체 리오제이호 사모투자합자회사의 주식 260억주를 260억원에 취득한다고 19일 공시했다. 지분비율은 95.94% 수준이다.

회사 측은 “사모투자합자회사의 출자를 통한 지분이득을 얻기 위한 것”이라며 “취득예정일은 오는 26일”이라고 말했다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr