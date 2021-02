[아시아경제 이민지 기자] 육일씨엔에쓰 육일씨엔에쓰 191410 | 코스닥 증권정보 현재가 3,900 전일대비 600 등락률 +18.18% 거래량 2,980,394 전일가 3,300 2021.02.19 15:30 장마감 관련기사 육일씨엔에쓰, 주가 4500원.. 전일대비 4.65%[e공시 눈에 띄네]코스닥-23일4월 28일 코스닥, 1.93p 내린 644.93 마감(0.30%↓) close 는 거래소가 현저한 시황변동과 관련해 조회공시를 요구했다고 19일 밝혔다. 답변 기한은 오는 22일 오후 6시까지다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr