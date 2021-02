휴넷, 디지털 기업교육 전략 제시한다…'HRDDT 포럼' 개최

[아시아경제 이준형 기자] 휴넷은 다음달 10일 '2021 HRD(인적자원개발) 디지털 트랜스포메이션 포럼'을 온라인 라이브로 개최한다고 19일 밝혔다. 참가비는 무료고 휴넷 기업교육 홈페이지에서 신청할 수 있다.

휴넷은 매년 이 포럼을 통해 기업 인사·교육 담당자와 CEO를 대상으로 에듀테크 관련 기업 교육 사례를 발표해왔다. 세계 최대 교육기술 컨퍼런스 'ATD TK(Tech Knowledge)' 디브리핑(Debriefing)도 함께 진행했다. 올해 ATD TK는 지난달 25부터 28일까지 미국 현지에서 온라인으로 진행됐다.

이번 포럼은 코로나19로 급변한 기업교육 현황을 돌아보고 미래 방향성을 전망할 수 있도록 구성됐다. ▲이진구 한국기술교육대 교수의 '팬데믹 이후 HRD 패러다임 변화와 디지털 러닝 전략' ▲스테파니 남 SNA-DDI 대표의 '2021 글로벌 리더십 전망' ▲홍정민 휴넷 에듀테크연구소장의 '2021 ATD TK 디브리핑' 등이 진행된다.

지난해 포럼은 코로나19로 인해 처음으로 온라인 라이브로 진행됐다. 당시 2000여명이 생중계로 포럼을 시청했다.

조영탁 휴넷 대표는 "팬데믹으로 디지털 트랜스포메이션이 가속화돼 변화에 대응하기 위한 직원 교육이 절실하다"고 밝혔다. 조 대표는 "올해는 기업의 디지털러닝 도입이 더 활발해질 것으로 보인다"면서 "이번 포럼은 디지털러닝의 기업교육 적용 방법과 전략을 제시하는 자리가 될 것"이라고 덧붙였다.

