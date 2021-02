신현수 사의…野 "레임덕 신호" vs 與 "야당 이간질"

정치권 공방

국민의힘 "24일 국회 출석 추진"

[아시아경제 오주연 기자, 금보령 기자] 신현수 청와대 민정수석이 이틀 휴가 간 사이 정치권에서는 설전이 오갔다. 국민의힘은 사의 파동을 레임덕 신호로 해석한 반면 더불어민주당은 야당의 비판 공세를 이간질이라고 질타했다.

19일 국민의힘 비상대책위원회의에서 김성원 의원은 "문재인 정권의 레임덕이 민정수석 파동으로 더 심화되고 있다"면서 "24일 국회 운영위 업무보고에서 신 수석을 출석시켜 진실과 문제점을 파헤치겠다"고 말했다. 주호영 원내대표도 전일 "비정상적인 일들이 빈발하니 임명된 지 한 달 밖에 안된 핵심 측근이 반기를 들고 사의 표명하는 게 아니냐"며 "국회 운영회에 신 수석을 꼭 출석시키겠다"고 밝혔다.

이날 주 원내대표는 대통령을 거론하지 말아달라고 했다는 청와대 참모들을 향해 강력 질타했다. 검사장 인사, 민정수석 거취 문제 모두 대통령 관장 사항이라면서 "대통령은 구름 위에 있는 신성한 존재냐"라고 작심 비판했다.

금태섭 전 의원도 페이스북에 "대통령은 왕이 아니다"라면서 "대통령 책임 얘기만 나오면 화를 내던 박근혜 청와대와 뭐가 다르냐"며 비꽜다. 또 "법무부 장관이 수석과 합의한 것처럼 해서 대통령 결재를 받은 것이라면 행정부 수반에 대한 기망이고, 수석이 대통령 뜻에 반해 사의하는 거라면 이는 즉각 수리돼야한다"고 말했다.

민주당은 사의파동에 대해 언급을 최대한 자제하는 분위기다. 이날 열린 최고위에선 MB정부의 국정원 불법사찰을 집중 비판했을 뿐 신 수석과 관련해서는 말 한 마디 없었다. 다만 기자들의 질문에 "다수가 모인 자리에서 인사 문제를 거론하는 것은 적절치 않다"면서 "소수의 고위급 소통이 계속되고 있다"고만 밝혔다. 전재수 민주당 의원은 이날 라디오에서 "인사 조율 과정에서 충분히 있을 수 있는 일"이라며 "극단적으로 부축해서 이간질을 하고 있다"고 지적했다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr금보령 기자 gold@asiae.co.kr