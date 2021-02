하나금융 회장 연임 놓고 은성수 "금융사 결정할 문제"vs윤석헌 "투명하게 해야"

김정태 하나금융 회장 4연임 여부에 대해 금융당국 시각차

은성수 금융위원장 "회추위 판단 존중, 금융사가 결정할 문제"

윤석헌 금감원장 "절차 투명하게 진행돼야"

[아시아경제 이광호 기자]김정태 하나금융지주 회장이 다음달 임기 만료를 앞둔 가운데 4연임 가능성에 대해 금융당국 수장들이 다른 시각을 드러냈다.

윤석헌 금융감독원장은 18일 서울 중구 은행회관에서 열린 거시경제금융회의에 참석하기 전 기자들의 질문에 "이사회 규정에 따른 것이니까 우리(금감원)가 뭐라고 하기는 어렵다"며 "차기 후계자에 대한 절차가 잘 진행됐으면 좋겠다"고 입장을 밝혔다.

지난 15일 하나금융 회장후보추천위원회는 김정태 현 회장, 함영주 부회장, 박성호 하나은행 부행장, 박진회 전 한국씨티은행장 등 4명을 차기 회장 최종 후보군으로 압축했다. 김 회장이 추가 연임에 성공할 경우 '4연임'이 된다.

반면 은성수 금융위원장은 하나금융 회추위 판단을 존중한다는 입장이다. 은 위원장은 전일 국회 정무위원회 업무보고에서 "회추위와 이사회에 있는 분들도 언론에서 지적하시는 문제를 아실 거라고 생각한다"며 "거기에 맞춰서 결정해야 한다고 생각한다"고 언급했다.

은 위원장은 지난 16일 금융지주 회장들과 간담회 직후 기자들과 만나서도 "기본적인 것은 이사회와 회추위가 절차에 따라 하는 것"이라며 "금융당국이 이렇게 저렇게 하는 것은 적절하지 않다. 그분들 판단을 존중하는 것이 맞는 것 같다"고 말하기도 했다.

