[아시아경제 지연진 기자] 일본 SBI그룹 계열의 전자지급결제서비스(PG) 전문업체 SBI핀테크솔루션즈 SBI핀테크솔루션즈 950110 | 코스닥 증권정보 현재가 11,450 전일대비 2,630 등락률 +29.82% 거래량 3,104,098 전일가 8,820 2021.02.18 10:10 장중(20분지연) 관련기사 SBI핀테크솔루션즈, 일본 종속사에 167억 규모 금전 대여 결정SBI핀테크솔루션즈, 3분기 영업익 58억원...전년비 15.1% 증가SBI핀테크솔루션즈, 2분기 영업익 30억원…전년대비 18% 감소 close 가 18일 가격제한선까지 급등하며 52주 최고치를 기록했다.

SBI핀테크솔루션즈는 이날 장중 29.82% 오른 1만1450원을 기록했다. 이는 52주 최고가이다. 거래량이 306만70558주로 전일대비 435%나 급증했다. 거래대금은 324억원을 기록중이다.

SBI핀테크솔루션즈는 쿠팡의 미국 상장 소식과 비트코인 급등 수혜주로 꼽히면서 이틀 연속 상승세를 이어가고 있다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr