[아시아경제 호남취재본부 오환주 기자] 전남 무안소방서(서장 박원국)는 겨울철 소방 안전의 중요성을 쉽게 공감하고 배울 수 있는 환경 조성을 위해 관내 119안전센터 및 대형마트, 가전마트에 119 트로트 송을 배포했다고 18일 밝혔다.

소방청에서 제작한 119 트로트 송은 총 7곡이 수록돼 ▲안전이 최고야 ▲우리 아이들의 안전을 지켜요 ▲응급처치 등의 제목으로 소방 안전과 화재 예방을 독려하는 가사로 제작됐다.

김현수 예방홍보팀장은 “대국민 트로트 열풍 분위기 편승과 다양한 나이를 대상으로 생활 밀착형 소방 안전이 정착하기를 바란다”고 전했다.

호남취재본부 오환주 기자 ohj1358@asiae.co.kr