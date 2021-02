광주시, 올해 관급공사 7400억 원 규모 발주…책자 발간

1억 원 이상 공사명·발주시기·사업비 등 담아

[아시아경제 호남취재본부 박선강 기자] 광주광역시는 올해 총 463건 7400억 원 규모의 관급공사를 발주한다고 17일 밝혔다.

특히 광주시는 관내 건설공사에 지역 건설업체의 참여율을 높이고 지역건설산업 활성화를 위해 올해 관급공사 발주계획을 책자로 제작해 500여 개 건설업체 등에 배부한다.

책자에는 광주시, 자치구, 공사·공단, 시교육청, LH광주전남본부에서 발주하는 1억 원 이상 공사의 공사명, 발주시기, 공종, 공사비, 시행부서 등의 내용이 상세히 담겼다.

광주시는 책자를 자치구 건설과, 대한(전문)건설협회 등 유관기관에 비치하고, 광주시 홈페이지 게재, 문자메시지, 소셜네트워크서비스(SNS) 안내 등을 통해 지역 건설업체들이 건설사업 활동의 기초자료로 활용하도록 할 계획이다.

이번 책자는 지역건설업체의 연간 사업계획 수립, 입찰참가 준비 등에 도움이 될 것으로 기대된다.

박남언 시 교통건설국장은 “코로나19가 장기화되면서 건설경기가 좋지 않은 상황에서 이번 발주계획 정보가 관내 건설업체들의 수주활동에 조금이라도 도움이 되기를 바란다”며 “지역 건설업체 경쟁력 강화를 위한 지원 시책을 지속적으로 확대 추진하겠다”고 말했다.

한편 광주시는 지역건설업체의 수주활동을 지원하기 위해 매년 관내 관급공사 발주계획을 조사해 지역건설업체, 유관기관 등에 제공하고 있으며, 지역 건설사에서 필요로 하는 정보를 확대 제공하기 위해 소통을 강화하고 있다.

