신세계, 4분기 영업이익 1031억원 … 전분기 대비 4배↑(종합)

[아시아경제 조인경 기자] 신세계 신세계 004170 | 코스피 증권정보 현재가 251,000 전일대비 3,000 등락률 -1.18% 거래량 117,399 전일가 254,000 2021.02.17 15:30 장마감 관련기사 신세계, 지난해 영업이익 884억원…전년대비 81.1%↓[단독] 정용진 부회장, 코로나 시대 첫 美 출장… "시장공략 가속페달""발렌타인 데이도, 새학기 준비도" … 백화점, 온라인 할인행사 확대 close 가 코로나19로 인한 어려운 영업 환경 속에서도 4분기 흑자 경영을 이어갔다. 백화점 대형점포 중심의 호실적과 면세점 등 연결 자회사들의 실적 개선이 바탕이 됐다.

신세계 신세계 004170 | 코스피 증권정보 현재가 251,000 전일대비 3,000 등락률 -1.18% 거래량 117,399 전일가 254,000 2021.02.17 15:30 장마감 관련기사 신세계, 지난해 영업이익 884억원…전년대비 81.1%↓[단독] 정용진 부회장, 코로나 시대 첫 美 출장… "시장공략 가속페달""발렌타인 데이도, 새학기 준비도" … 백화점, 온라인 할인행사 확대 close 는 지난해 4분기 연결기준 매출이 전년 동기 대비 24.2% 감소한 1조3403억원, 영업이익은 46.9% 줄어든 1031억원으로 잠점 집계됐다고 17일 밝혔다. 직전 분기인 2020년 3분기에 비해 매출은 10.4% 늘었고, 영업이익은 4배 급증했다.

먼저 신세계 신세계 004170 | 코스피 증권정보 현재가 251,000 전일대비 3,000 등락률 -1.18% 거래량 117,399 전일가 254,000 2021.02.17 15:30 장마감 관련기사 신세계, 지난해 영업이익 884억원…전년대비 81.1%↓[단독] 정용진 부회장, 코로나 시대 첫 美 출장… "시장공략 가속페달""발렌타인 데이도, 새학기 준비도" … 백화점, 온라인 할인행사 확대 close 백화점 기준 4분기 매출은 4111억원으로 2019년 같은 기간보다 -4.4% 하락했으나 직전 3분기 대비로는 13.0% 신장하는 등 빠른 회복세를 보였다. 영업이익은 617억원으로 전년 동기 대비 27.7% 감소했으나, 전분기보다는 2배 이상 늘었다.

강남점과 센텀시티점, 광주 신세계 신세계 004170 | 코스피 증권정보 현재가 251,000 전일대비 3,000 등락률 -1.18% 거래량 117,399 전일가 254,000 2021.02.17 15:30 장마감 관련기사 신세계, 지난해 영업이익 884억원…전년대비 81.1%↓[단독] 정용진 부회장, 코로나 시대 첫 美 출장… "시장공략 가속페달""발렌타인 데이도, 새학기 준비도" … 백화점, 온라인 할인행사 확대 close 등 광역 상권을 기반으로 한 대형 점포에서 매출이 늘며 실적 회복을 견인한 것으로 분석됐다. 특히 주 소비층으로 떠오르고 있는 20~30대 고객 매출이 2019년 4분기보다 8.7% 증가했다는 게 백화점 측 설명이다.

신세계 신세계 004170 | 코스피 증권정보 현재가 251,000 전일대비 3,000 등락률 -1.18% 거래량 117,399 전일가 254,000 2021.02.17 15:30 장마감 관련기사 신세계, 지난해 영업이익 884억원…전년대비 81.1%↓[단독] 정용진 부회장, 코로나 시대 첫 美 출장… "시장공략 가속페달""발렌타인 데이도, 새학기 준비도" … 백화점, 온라인 할인행사 확대 close 디에프는 4분기 매출 4558억원, 영업이익 26억원을 기록하며 흑자 전환을 이뤘다. 지난해 9월부터 인천공항 면세점 임대료가 영업요율 방식으로 전환된 점이 주효했다.

신세계 신세계 004170 | 코스피 증권정보 현재가 251,000 전일대비 3,000 등락률 -1.18% 거래량 117,399 전일가 254,000 2021.02.17 15:30 장마감 관련기사 신세계, 지난해 영업이익 884억원…전년대비 81.1%↓[단독] 정용진 부회장, 코로나 시대 첫 美 출장… "시장공략 가속페달""발렌타인 데이도, 새학기 준비도" … 백화점, 온라인 할인행사 확대 close 인터내셔날은 화장품과 해외패션사업 부문의 성장으로 매출은 전분기 대비 14.9% 신장한 3835억원, 영업이익은 2배 이상 증가한 174억원을 기록했다. 중국의 소비심리 회복과 국내 수입 화장품 수요 증가로 화장품 부문 매출이 전분기 대비 17% 늘었는데, 특히 수입 화장품은 전년 동기 대비로도 36.7% 신장세를 보였다.

센트럴시티도 점진적인 호텔 투숙율 상승과 임대매장 실적 회복으로 매출액 623억, 영업이익 175억을 달성했다. 전분기 대비 매출(7.2%)과 영업이익(25.0%) 모두 상승하며 흑자경영을 이어나갔다.

지속적으로 유통망을 확장하고 있는 까사미아는 신규점 효과와 더불어 주거환경에 대한 소비자들의 관심으로 매출이 전년 동기 대비 28.1% 성장한 447억원을 기록했다. 영업이익은 -30억원으로 전년 4분기보다 적자 폭을 크게 줄였다.

신세계 신세계 004170 | 코스피 증권정보 현재가 251,000 전일대비 3,000 등락률 -1.18% 거래량 117,399 전일가 254,000 2021.02.17 15:30 장마감 관련기사 신세계, 지난해 영업이익 884억원…전년대비 81.1%↓[단독] 정용진 부회장, 코로나 시대 첫 美 출장… "시장공략 가속페달""발렌타인 데이도, 새학기 준비도" … 백화점, 온라인 할인행사 확대 close 관계자는 "어려운 대외 환경 속에서도 백화점의 빠른 매출 회복과 신세계 신세계 004170 | 코스피 증권정보 현재가 251,000 전일대비 3,000 등락률 -1.18% 거래량 117,399 전일가 254,000 2021.02.17 15:30 장마감 관련기사 신세계, 지난해 영업이익 884억원…전년대비 81.1%↓[단독] 정용진 부회장, 코로나 시대 첫 美 출장… "시장공략 가속페달""발렌타인 데이도, 새학기 준비도" … 백화점, 온라인 할인행사 확대 close 디에프 흑자 전환 등 자회사들의 실적 개선으로 3분기에 이어 2개분기 연속 흑자를 이어갔다"며 "백화점 신규점 출점과 더불어 면세 사업의 지속적인 실적 회복, 해외패션·화장품 중심의 견고한 SI 매출로 올해는 실적이 더욱 호전될 것"이라고 말했다.

조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr