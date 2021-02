[아시아경제 호남취재본부 이관우 기자] 광주대학교는 17일 행정관 회의실에서 2020학년도 후반기 퇴직 교직원 송공패 수여식을 개최했다고 밝혔다.

정년퇴직 교직원은 국순욱 경찰법행정학부 교수와 류한호 신문방송학과 교수, 권호진 토목공학과 교수, 은우근 신문방송학과 교수, 이영석 건축학부 교수, 조향순 교무처 수업학적팀 직원 등 6명이다.

김혁종 총장은 이날 격려사에서 “학교는 여러분을 기억하며, 기쁨과 슬픔을 함께할 것”이라면서 “퇴임 후에도 학교에 애정과 관심을 가져서 후배 교직원들에게 좋은 가르침 부탁한다”고 말했다.

호남취재본부 이관우 기자 kwlee719@asiae.co.kr