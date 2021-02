1981년·1986년·2000년 세 차례 걸쳐 석굴암 촬영

문화재청 국립문화재연구소는 문화재 사진작가 1세대인 고(故) 한석홍씨가 촬영한 경주 석굴암 석굴(국보 제24호) 사진 예순아홉 점을 17일부터 연구소 누리집에 공개한다고 전했다.

한 작가는 1981년과 1986년, 2000년 세 차례에 걸쳐 석굴암을 촬영했다. 유족들은 2019년과 지난해 이 사진과 필름 1172점을 국립문화재연구소에 기증했다. 관계자는 "해외 유명 전시와 각종 도록에 수록된 사진 등도 포함됐다"고 설명했다.

이번에 공개하는 사진은 지난해 발간한 사진집 '석굴암 그 사진'에 수록된 예순아홉 장이다. 고화질로 디지털화했다. 원본 파일은 '공공저작물 자유이용 정책'에 따라 별도의 이용 허락 없이 누구든 내려 받아 활용할 수 있다.

이종길 기자 leemean@asiae.co.kr