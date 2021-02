NH농협카드, 카드디지털 전략협의회 개최

채널·데이터·콘텐츠 확장 중점, 8개 분과 신설로 전사적인 DT 추진

[아시아경제 기하영 기자]NH농협카드는 지난 16일 서울 중구에 위치한 농협은행 대회의실에서 2021년 제1차 '카드디지털 전략협의회'를 개최했다고 17일 밝혔다.

카드디지털 전략협의회는 농협카드의 신속한 디지털 전환과 미래 성장동력 발굴을 논의하는 협의체로 2019년 출범했다. 이번 협의회에서는 디지털 트랜스포메이션(DT) 중장기 로드맵을 점검하고, 추진 과제 분석과 우수사례를 통한 협업 체계 방향 및 전략 등에 대해 논의했다.

농협카드는 올해 주요 추진 과제를 ▲오픈뱅킹 구축·활용 ▲올원페이 개인화서비스 제공 ▲마이데이터 구축·활용 ▲기업채널 고도화 등으로 설정하고 전력을 다할 방침이다. 실무 중심 실행력을 강화하기 위해 조직 구성을 개편했으며, 중요도가 높은 협업 과제의 추진력을 높이고자 8대 분과를 신설했다.

또 올해를 카드사업 지속 성장의 전환점을 마련하는 원년으로 지정하고 채널, 데이터, 콘텐츠의 융합 및 확장을 통해 탄탄한 디지털 결제·생활플랫폼을 구현할 방침이다. 마이데이터 기반의 범농협 디지털 금융서비스를 구현해 농협카드만의 차별화된 경쟁력을 제고 하겠다는 계획이다.

신인식 NH농협카드 사장은 "급변하는 사업환경에 대비해 카드 본업의 내실을 다지고, 언택트 시대를 선도하는 디지털 금융 경쟁력을 강화하기 위해 힘쓰는 한 해가 될 것"이라며 "포스트코로나 시대에 대응해 디지털 경쟁력을 확보할 수 있도록 모든 임직원의 적극적인 소통과 신속한 사업 추진을 당부드린다"고 말했다.

