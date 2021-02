여야, 국회 교육위서 조국 전 장관·나경원 전 의원 자녀 문제 공방

[아시아경제 박형수 기자] 국회 교육위에서 조국 전 법무부 장관, 국민의힘 나경원 전 의원의 자녀 문제를 두고 여야가 공방을 주고받았다.

국민의힘 조경태 의원은 16일 열린 교육위에서 조 전 장관 딸의 위조 표창장 의혹을 지적했다. 그는 조 전 장관의 부인 정경심 동양대 교수가 1심에서 입시 부정 혐의에 대해 유죄 판결받은 것을 거론하며 "적폐 청산을 주장하는 문재인 정권이 적폐 세력을 처단해야 할 것 아닌가"라고 말했다.

같은 당 정경희 의원은 "조씨와 비슷한 다른 입시 부정 사건에서 교육부가 입학 취소 결정을 내린 사례가 있다"면서 "교육부가 이 핑계 저 핑계를 대며 조 전 장관 딸을 감싸고 있다"고 했다.

유은혜 사회부총리 겸 교육부총리는 "교육부가 취할 조치를 검토 중"이며 "시간 끌기를 위한 것이 아니라 신중하고 종합적인 판단을 위한 과정"이라고 해명했다.

더불어민주당 정청래 의원은 "조 전 장관을 거론하니 나 전 의원 이야기를 하겠다"며 나 전 의원 딸이 성신여대 재학 시절 특정 과목의 성적이 큰 폭으로 상향 조정됐다"는 의혹을 제기했다.

이어 "늦었지만 성신여대 감사에서 졸업장을 취소해야 하는 것 아니냐"며 "명백한 불법 아니냐"고 지적했다.

열린민주당 강민정 의원도 "나 전 의원 딸은 성적 정정을 요청한 주체가 강사가 아닌 학과"라며 "제대로 정정 과정을 거친 것인지 의문"이라고 말했다.

