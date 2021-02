"정부 왜 대처 못 하나" 유승민, 中 바이두 윤동주 '조선족' 표기에 분개

유승민 "中에 할 말은 해야 한다"

中 바이두, 윤동주 시인 '중국 국적 조선족' 표기

[아시아경제 허미담 기자] 유승민 전 국민의힘 의원은 16일 중국 온라인 백과사전 사이트 '바이두'가 윤동주 시인을 '조선족'이라고 표기한 것과 관련해 정부 차원의 대응을 촉구했다.

유 전 의원은 이날 자신의 페이스북에 올린 글에서 "우리 국민들이 사랑하고 존경하는 윤동주 시인의 국적이 '중국', 민족은 '조선족'이라고 중국 사이트 바이두가 잘못 표기하고 있다"고 지적했다.

이어 "바이두는 독립열사 윤봉길과 이봉창의 국적과 민족도 '중국', '조선족'이라고 잘못 표기하고 있다"며 "최근 중국의 매체는 김치와 한복을 중국문화라고 왜곡한 일도 있었다"고 했다.

그는 "우리 외교부와 주중대사관은 대체 무엇을 하고 있나"라며 "중국이 우리의 역사와 문화를 왜곡하고 자기 것으로 만들어가고 있는데 우리 정부는 왜 강하게 대처하지 못하는가"라고 목소리를 높였다.

또 유 전 의원은 "중국에 대해 할 말은 해야 한다"며 "외교부와 주중대사관이 당장 나서서 이 문제들을 바로잡아주길 촉구한다"고 강조했다.

현재 바이두는 윤동주 시인의 국적을 '중국'(中國)으로, 민족은 '조선족'(朝鮮族)으로 표기하고 있다. 또 독립운동가 이봉창, 윤봉길 등의 국적은 '조선'(朝鮮), 민족은 '조선족'으로 소개했다.

또한 바이두는 유관순, 김구, 안창호, 이회영, 홍범도 등의 국적을 '한국'으로 올바르게 소개했으나, 민족 표기는 따로 하지 않았다. 특히 신규식은 국적 항목이 없었고, 이동녕은 국적 및 민족 항목이 둘 다 없었다.

바이두뿐만 아니라 인터넷 백과사전 '위키피디아' 중문판은 세종대왕, 김구 등 역사적 위인과 김연아, 이영애 등 한류 스타도 '조선족'으로 소개하고 있다.

또 중국 지린성 옌볜조선족자치주 룽징 마을에 있는 윤동주 생가 입구 표지석에는 '중국 조선족 애국 시인'이라고 적혀 있는 것으로 파악됐다.

이와 관련해 서경덕 성신여대 교수는 "중국의 역사 왜곡에 맞서 끝까지 싸워 보겠다"며 "진실은 항상 이기게 돼 있다"고 했다.

서 교수는 이날 자신의 페이스북을 통해 "지난해 12월30일 시인 윤동주의 탄생일에 맞춰 중국 바이두에 항의를 시작한 후, 오늘(2월16일) 순국일까지도 아무런 변화가 없어 재차 시정요구를 하게 됐다"며 "중국의 역사 왜곡에 대해 분노만 할 것이 아니라, 무엇이 잘못됐는지를 정확히 알려줘서 올바르게 수정할 수 있도록 조치를 취하는 것이 더 중요하다"고 강조했다.

허미담 기자 damdam@asiae.co.kr