[아시아경제 박지환 기자] 아시아나항공은 지난해 연결 기준 영업손실이 2532억원을 기록했다고 16일 공시했다.

같은 기간 매출액은 3조8941억원, 당기순손실은 4045억원을 기록했다.

