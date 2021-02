신한카드 "대학등록금 납부하고 최대 3만원 캐시백 받으세요"

납부 가능 대학교에 따라 무이자 할부·슬림 할부 이용도 가능

[아시아경제 기하영 기자]신한카드는 신학기를 맞아 대학 등록금을 신한카드로 첫 납부하는 고객에게 캐시백 혜택을 제공하는 이벤트를 진행한다고 16일 밝혔다.

이벤트는 다음달 5일까지 진행하며, 신한 신용카드로 대학 등록금을 처음 납부하는 고객이 대상이다. 캐시백 혜택은 납부 금액에 따라 다르다. 50만원 이상일 경우 1만원 캐시백, 200만원 이상일 경우 2만원 캐시백, 500만원 이상일 경우 3만원을 캐시백 해준다.

아울러 고액 결제로 인한 고객 부담을 줄이기 위해 무이자 할부와 슬림 할부 이벤트도 진행한다. 최대 4개월까지 무이자 할부가 가능하며, 이보다 더 길게 나눠내고 싶은 고객은 일부 회차만 할부수수료를 부담하고, 남은 기간은 무이자 혜택을 받는 슬림 할부를 선택할 수도 있다. 슬림 할부는 6개월, 10개월, 12개월이 대상으로 6개월 슬림 할부는 2회차까지, 10개월 슬림 할부는 4회차까지, 12개월 슬림 할부는 5회차까지 회원이 할부 수수료를 부담하면 나머지 기간은 무이자로 이용이 가능하다.

