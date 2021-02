"필리핀 가사도우미 같아" 中 드라마 대사에 필리핀 네티즌 뿔났다

[아시아경제 김초영 인턴기자] 중국 드라마 '내 마음을 미소 짓게 해(Make My Heart Smile)'에 필리핀 가사도우미를 폄하하는 듯한 대사가 등장해 필리핀 네티즌들이 비판의 목소리를 높이고 있다.

16일 GMA 뉴스 등 현지 언론에 따르면 한 필리핀 네티즌은 중국에서 방영 중인 이 드라마의 한 장면을 트위터에 캡처해 올리며 "필리핀 국민의 한 사람으로서 이 장면은 매우 모욕적이고 무례하다"는 글을 남겼다.

트위터에 올라온 캡처 사진은 남자 배우가 옷을 입어 보이는 여배우를 향해 "필리핀 가사도우미처럼 보인다"며 깎아내리는 장면을 담고 있다.

상대를 폄하하는 상황에서 '필리핀 가사도우미'라는 표현을 사용해 필리핀 출신 가사도우미에 대한 편견을 담고 있다는 지적이 나온다.

해당 게시물을 본 네티즌들은 "사람들이 필리핀 가사도우미를 하층민으로 취급하는 걸 보면 마음이 아프다", "우리 엄마도 외국에서 일하신다. 제발 무시하지 말아달라"는 등의 반응을 보였다.

이 게시물은 6만개 이상의 '좋아요'를 받고, 16000번 이상 리트윗된 상태다. 비난이 거세지자 아이치이 필리핀 측은 트위터를 통해 공식으로 사과하고 해당 드라마를 내렸다고 현지 언론이 전했다.

김초영 인턴기자 choyoung@asiae.co.kr