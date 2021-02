CJ오쇼핑 리빙 PB '앳센셜', 집꾸미기·인테리어 열풍에 상품 다변화

휴대용 베개·카페트 등 CJ몰 전용 아이템 론칭

온라인쇼핑 가구 카테고리 거래액 2019년比 43.5%↑



[아시아경제 김유리 기자] CJ오쇼핑 리빙 자체브랜드(PB) '앳센셜'이 집 꾸미기, 인테리어 열풍에 상품 다변화를 꾀한다.

앳센셜은 '위드(with) 코로나' 시대를 맞아 공간에 대한 역할과 인식이 변화하고 있다고 봤다. 집 역시 다양한 활동을 영위하는 공간으로 역할이 확대되면서 집에 대한 투자가 늘고 있다는 설명이다. 통계청이 발표한 '2020년 12월 및 연간 온라인쇼핑 동향'에 따르면 지난해 온라인쇼핑 거래액은 108조6883억원 가운데 가구 카테고리는 4조9880억원으로 2019년 대비 43.5% 성장세를 보였다.

CJ몰의 앳센셜 신규 아이템은 '롤업 메모리폼 포터블 베개'다. 캠핑장에서 잘 때나 출퇴근길 차 안 등에서 사용할 수 있는 메모리폼 베개다. 내장된 파우치에 돌돌 말아 넣을 수 있는 크기라 보관이 용이하고, 무게도 약 320g으로 휴대에 부담이 없다. 국내 생산이며 베개 커버는 분리 세탁도 가능하다. 가격은 1만5900원이다.

공간 분위기를 효과적으로 바꿔주는 포인트 인테리어 소품 카페트도 준비했다. '워셔블 단모 카페트'는 6mm 극세사 소재로 제조돼 부드러운 촉감을 자랑한다. 카페트 뒷면은 논슬립 가공으로 마감해 미끄럼을 방지했고 기계 세탁이 가능하다. 아이보리, 그린, 베이지, 챠콜 컬러를 준비했으며 100cm(가로) 150cm(세로) 사이즈부터 200cm 350cm까지 여섯 가지 사이즈를 만나볼 수 있다. '소프트 장모 카페트'는 30mm 길이 원사로 조직돼 도톰하고 푹신하다. 유해물질 테스트를 완료한 국내생산 제품으로 아이보리, 그레이 컬러 중 선택 가능하다.

안선영 CJ오쇼핑 침구앳센셜파트 팀장은 "다음달에는 홈쿡 트렌드에 감성을 더한 린넨 앞치마와 테이블 매트 등을 선보이며 앳센셜 상품 포트폴리오를 주방까지 확대해나갈 예정"이라고 말했다.

한편 앳센셜은 CJ오쇼핑이 2019년 10월 론칭한 리빙 브랜드다. 론칭 후 침구·매트리스·토퍼를 선보이며 수면 포트폴리오를 완성했고 모듈 가구와 카페트 등도 기획 판매하고 있다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr