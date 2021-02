[e공시 눈에 띄네]코스피-15일

<장 마감 후 주요 공시>

◆ 무학 무학 033920 | 코스피 증권정보 현재가 7,040 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 31,838 전일가 7,040 2021.02.15 15:30 장중(20분지연) 관련기사 “9시 뉴스특보 예상” 코로나19 치료제 “美FDA 임상3상” 상용시 700%↑무학, 작년 영업손실 150억…적자전환韓·中 주류주 나란히 올랐지만 "맥주 모멘텀 제한적" close =보통주당 150원 현금배당 결정

◆ HDC현대산업개발 HDC현대산업개발 294870 | 코스피 증권정보 현재가 29,450 전일대비 450 등락률 +1.55% 거래량 494,854 전일가 29,000 2021.02.15 15:30 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목]"HDC현대산업개발, 양호한 주택 부문 수익성…목표가 18%↑"HDC현대산업개발, 지난해 영업이익 5857억원…전년比 6.2%↑[e공시 눈에 띄네] 코스피-29일 close =대전 도안 아이파크시티 2차 신축 공사 관련 시행사의 사업비 대출 3750억원 채무보증 결정

◆ 범양건영 범양건영 002410 | 코스피 증권정보 현재가 5,160 전일대비 110 등락률 +2.18% 거래량 425,651 전일가 5,050 2021.02.15 15:30 장중(20분지연) 관련기사 범양건영, 주가 6390원 (-5.33%)… 게시판 '북적'[e공시 눈에 띄네]코스피-27일범양건영, 941억원 규모 공동주택 신축공사 수주 close =자회사 고려종합물류에 대한 245억원 규모 채무보증 결정

◆ 페이퍼코리아 페이퍼코리아 001020 | 코스피 증권정보 현재가 2,625 전일대비 130 등락률 +5.21% 거래량 435,854 전일가 2,495 2021.02.15 15:30 장중(20분지연) 관련기사 페이퍼코리아, 제지 테마 상승세에 7.24% ↑페이퍼코리아, 제지 테마 상승세에 8.56% ↑페이퍼코리아, 주가 2975원 (4.02%)… 게시판 '북적' close =전환사채 투자 관련 약 80억 원 규모 파생상품거래 손실 발생

◆ 강원랜드 강원랜드 035250 | 코스피 증권정보 현재가 24,650 전일대비 200 등락률 +0.82% 거래량 1,037,699 전일가 24,450 2021.02.15 15:30 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목]"강원랜드, 올 하반기 영업 정상화 기대"[신년사] 문태곤 강원랜드 대표 "공동체 의식으로 새로운 미래 준비해야"산업부 산하 공공기관, 내년 18.5조 투자·3204명 신규채용 close =지난해 4316억원 영업손실 발생

◆ SK디앤디 SK디앤디 210980 | 코스피 증권정보 현재가 41,650 전일대비 100 등락률 +0.24% 거래량 82,022 전일가 41,550 2021.02.15 15:30 장중(20분지연) 관련기사 SK디앤디, 473억원 규모 지분 투자 결정[e공시 눈에 띄네] 코스피-8일SK디앤디, 1452억 규모 군포 복합개발사업 도급 계약 close =자회사 디디아이백암로지스틱스위탁관리 부동산투자회사 창고 시설 등 용도로 토지 및 건물 900억원에 취득

