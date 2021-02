WHO 첫 여성 수장…사무총장에 나이지리아 출신 오콘조이웨알라

[아시아경제 박병희 기자] 세계무역기구(WTO) 역사상 첫 여성 수장이 탄생했다.

WTO는 15일(현지시간) 특별 일반이사회를 열고 164개 회원국의 컨센서스(의견일치)를 통해 나이지리아 출신의 응고지 오콘조이웨알라를 사무총장으로 추대했다고 밝혔다. 오콘조이웨알라는 WHO 역사상 첫 아프리카 출신이 사무총장이기도 하다.

오콘조이웨알라는 다음 달 1일 업무를 시작하며 임기는 2025년 8월31일까지다.

오콘조이웨알라는 추대 이후 진행된 화상 기자 회견에서 최우선 과제로 코로나19 대응을 꼽았다. 특히 지식재산권에 대한 유연한 접근은 더 많은 나라에서 코로나19 백신을 접종할 수 있도록 할 것이라면서 이와 관련한 WTO의 역할을 강조했다. 아울러 자유 무역 보장, WTO 내부 개혁 및 신뢰 회복 등도 시급한 과제로 꼽았다.

추대 직후 발표한 성명에서는 "코로나19라는 팬데믹(전염병의 세계적 대유행)이 초래한 매우 심한 손상에서 완전하고 신속하게 회복하려면 강력한 WTO가 필수적"이라고 밝혔다. 이어 "우리 조직은 많은 문제에 직면해 있지만, 협력을 통해 우리는 WTO를 더 강력하고 보다 더 기민하게 대응하며 현실에 더 잘 적응할 수 있도록 만들 수 있다"고 자신했다. 그러면서 "세계 경제가 다시 살아나기 위해 필요한 정책적 대응을 구체화하고 실천하기 위해 회원국들과 협력하기를 기대한다"고 말했다.

WHO는 공석 5개월여 만에 새 수장을 맞게 됐다.

이날 주제네바 미국대표부는 성명에서 "미국은 오콘조이웨알라 사무총장과 긴밀하게 협력할 것"이라며 "그는 미국을 건설적인 동반자로 믿을 수 있을 것"이라고 했다고 블룸버그 통신이 보도했다. 중국대표부도 성명을 내고 "WTO는 중대한 시점에 와 있다"며 "전체 회원국의 결정은 응고지 박사에 대해서만이 아니라 우리의 비전과 기대, 다자 무역 시스템에 대한 신뢰를 보여준다"고 평가했다.

