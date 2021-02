[아시아경제 오주연 기자] 지역난방공사 지역난방공사 071320 | 코스피 증권정보 현재가 38,650 전일대비 200 등락률 +0.52% 거래량 11,472 전일가 38,450 2021.02.15 15:30 장마감 관련기사 [클릭 e종목]“지역난방공사, 열판매량 증가로 인한 실적 개선 기대”지역난방공사, 황하성 사외이사 재선임미래차·신재생 IR…"한국판 뉴딜, 민간투자 마중물" close 는 지난해 영업이익이 1328억5300만원으로 전년 동기 대비 214.7% 증가했다고 15일 공시했다. 매출액은 2조989억원으로 11.4% 감소했고 당기순이익은 279억원으로 흑자전환했다.

