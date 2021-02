김원웅 광복회장이 15일 오후 서울 종로구 서울대병원 장례식장에 마련된 고 백기완 통일문제연구소장 빈소를 찾아 고인의 넋을 기리며 조문하고 있다./김현민 기자 kimhyun81@

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.