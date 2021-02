[아시아경제 지연진 기자] 휴온스글로벌 휴온스글로벌 084110 | 코스닥 증권정보 현재가 28,150 전일대비 750 등락률 +2.74% 거래량 48,370 전일가 27,400 2021.02.15 11:12 장중(20분지연) 관련기사 휴온스, 작년 4분기 매출 1.7% 증가…당기순익 46%↑휴온스메디컬, 여성용 의료기기 '질 소프'·'브이니들' 품목허가[e공시 눈에띄네]코스닥-2일 close 은 지난해 4분기 매출액과 영업이익이 전년동기대비 23.2%, 89.2% 증가한 87억원과 15억원을 기록했다고 15일 공시했다. 이 기간 당기순이익은 23.6% 감소한 13억원이었다.

지난해 매출액은 전년대비 41.3% 증가한 418억원, 영업이익은 65.1% 늘어난 150억원을 기록했다. 당기순이익도 43.5% 증가한 142억원을 기록했다.

지난해 4분기 연결기준 매출액은 1430억원으로 전년대비 15.7% 증가했고, 영업이익과 당기순이익은 각각 전년대비 21.7%와 139.8% 증가한 242억원과 316억원이었다.

지난해 연결기준 매출액과 영업이익은 5230억원과 891억원으로 각각 16.4%와 22.3% 늘었다. 당기순이익은 53% 증가한 877억원을 기록했다.

