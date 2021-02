[아시아경제 지연진 기자] 동구바이오제약 동구바이오제약 006620 | 코스닥 증권정보 현재가 26,250 전일대비 800 등락률 +3.14% 거래량 113,879 전일가 25,450 2021.02.15 09:39 장중(20분지연) 관련기사 동구바이오제약, 주가 2만 3700원.. 전일대비 2.82%[특징주]동구바이오, 세계 최초 파킨슨병과 치매 동시 치료제 대규모 임상…투자가치 극대화 올라갈 종목 대기중! ‘덱ㅇㅇㅇ손’ 관련주 코로나19 치료하자! close 은 신주 1886만992주를 무상증자한다고 15일 공시했다.

증자전 발행주식은 960만4000주다.신주는 다음달 3일 주주명부에 등재된 주주에 대해 주당 2주 비율로 배정된다.

이에 따라 코스닥시장본부는 이날 오전 9시40분부터 30분간 동구바이오의 매래거래를 정지했다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr