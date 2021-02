CJ대한통운 "올해 친환경·온택트 사회공헌활동 2만 시간 목표"

[아시아경제 이동우 기자] CJ대한통운이 언택트 시대에도 5년 연속 임직원의 사회공헌활동 2만 시간 돌파를 선언했다. 올해 사회공헌활동은 ESG(환경·사회·지배구조) 경영 실천을 위해 친환경 캠페인을 중심으로 진행할 계획이다.

CJ대한통운이 온택트 및 친환경 중심의 2021년 사회공헌활동 계획을 15일 밝혔다. 특히 ESG 평가 항목 중 친환경 지표의 중요성이 커짐에 따라 관련 프로그램을 확대한다는 방침이다. 비대면 방식 온택트 재능 기부를 통해 임직원 사회공헌활동 누적 시간 5년 연속 2만 시간을 돌파하겠다는 계획이다.

CJ대한통운은 코로나19 이후 일회용 플라스틱 사용 증가를 고려해 지난해부터 페트병을 활용한 친환경 조끼를 제작하는 업사이클링 사업을 실시했다. 오는 4월 중 택배기사 및 현장기능직 대상으로 유니폼을 배포할 계획이다.

2분기부터는 임직원과 지역 아동을 대상으로 숲이 차지하는 공간이 상대적으로 적은 ‘녹색소외지역’을 SNS를 통해 제보 받고 해당 지역에 도시숲을 조성하는 그린맵 캠페인을 진행한다.

지난해 코로나19 여파에 따른 온택트 봉사활동을 통해 임직원 사회공헌활동 시간 누적 2만2097 시간을 기록, 4년 연속 2만 시간을 돌파한 데 이어 올해도 ‘외국어 동화책 스토리텔링’, ‘태양광 랜턴 DIY’ 등 온택트 방식으로 기부를 이어간다.

지역사회 내 교통 사고 예방에도 힘쓴다. CJ대한통운은 화물차에 반사띠를 부착하는 ‘화물차 교통사고 제로 캠페인’과 물류센터 인근 초등학교 횡단보도에 노란발자국을 부착하는 ‘어린이 교통사고 제로 캠페인’을 통해 지역 사회 안전 인식을 제고한다.

CJ대한통운 관계자는 “올해도 녹색물류 실천을 위한 친환경 캠페인과 온택트 봉사활동을 통해 지속가능경영을 선도하겠다”고 말했다.

