성남시, 녹색건축물 개선 가구당 최대 500만원 지원

[아시아경제(성남)=이영규 기자] 경기 성남시가 낡은 주택을 에너지 효율이 높은 녹색건축물로 개선할 경우 최대 500만원을 지원한다.

성남시는 이를 위해 8000만원의 사업비를 확보하고, 이달 17일부터 다음 달 31일까지 신청을 받는다고 15일 밝혔다.

대상 건축물은 사용승인 후 10년이 넘은 연면적 660㎡ 이하의 단독ㆍ다가구ㆍ상가 주택, 19세대 이하의 다세대ㆍ연립주택ㆍ아파트 등이다.

시는 이들 주택의 천장ㆍ내ㆍ외부 단열공사, 단열 성능이 우수한 기밀성 창호로 교체, 형광등ㆍ백열등을 LED등으로 교체, 실내마감재를 친환경자재로 교체할 경우 순 공사비의 50%를 지원한다.

지원을 희망하는 대상 건축물 소유자는 신청서(성남시 홈페이지→공고)와 관련 서류를 시청 7층 건축과에 직접 내거나 등기우편으로 보내면 된다.

시는 전문가로 구성된 심의위원회를 통해 건물 노후도 등을 평가해 지원대상을 선정한다.

시 관계자는 "더 많은 가구를 지원할 수 있도록 사업 규모를 점차 확대해 지속 가능한 녹색건축물을 늘려 나가겠다"고 전했다.

