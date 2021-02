우리소다라은행, 인도네시아서 'BUKU3' 획득…사업영역 확대

현지 방카슈랑스 영업강화, 증권수탁서비스 가능해져

[아시아경제 원다라 기자] 우리은행이 인도네시아에서 운영하고 있는 한국계은행 우리소다라은행이 중대형은행으로 사업영역을 확대할수 있게 됐다.

우리은행은 우리소다라은행이 인도네시아 금융감독청(OJK)로부터 ‘BUKU3’등급을 취득했다고 14일 밝혔다.

인도네시아는 자본금 규모에 따라 은행을 BUKU1부터 BUKU4그룹까지 분류하고 있다. BUKU 3등급은 기본자본 5조 루피아(한화 3970억 규모) 이상으로 BUKU 등급이 상승하면 현지에서 영위할 수 있는 사업 범위가 확장된다.

우리소다라은행의 지난해 말 기본자본은 5조2000억루피아(한화 4130억 규모)로 BUKU3 승격 요건을 충족했다. 이번 승격에 따라 우리소다라은행은 방카슈랑스 영업 강화 및 증권 수탁서비스를 추가해 사업영역을 한층 확대해 나갈수 있게 됐다.

우리소다라은행은 2014년 우리은행의 인도네시아 법인과 현지은행인 소다라은행이 합병해 만들어졌으며 현지 한국계 은행 중 가장 많은 점포(153개)를 보유하고 있다.

우리은행 관계자는 “이번 우리소다라은행의 ‘BUKU3’등급 취득은 코로나19 확산으로 어려운 경제 여건 속에서도 디지털 금융 중심의 사업 다각화와 자산 포트폴리오의 질적 성장을 통해 이뤄낸 성과”라며 “앞으로도 고객을 최우선 가치로 삼아 차별화된 금융서비스를 제공해 나갈 것”이라고 밝혔다.

