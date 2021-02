마을 문제와 필요 인식·해결하기 위해 주민들 직접 계획·추진하는 사업 지원... 이웃만들기, 청청마을만들기, 우리마을만들기, 우리사회만들기, 골목만들기 5개 분야

[아시아경제 박종일 기자] 성북구가 성북 마을공동체 활성화를 위해 ‘함께 만드는 성북 마을!’ 2021년 성북구 마을만들기 공모 사업을 진행한다.

마을만들기 공모 사업은 안전, 소통, 복지, 문화, 환경 등 마을 내의 다양한 분야에서 마을의 문제와 필요를 인식, 해결하기 위해 주민들이 직접 계획하고 추진하는 사업이다.

사업 기간은 올 5월부터 10월까지이며, 전체 지원 예산은 7300만원으로 마을공동체 당 최고 300만원까지 지원한다.

신청 대상은 거주지 또는 생활권(직장, 학교 등)이 성북구인 주민모임(3인 이상) 혹은 단체(비영리민간법인, 비영리민간단체)이다.

구 홈페이지에 공고된 사업계획서ㆍ참여자 명단 등을 작성해 신청하면 된다.

2021년 성북구 마을만들기 공모 사업은 ▲동 기반 마을공동체 신규 모임 활동 ‘이웃만들기’ ▲청소년·청년 주도 마을공동체 활동 ‘청청마을만들기’ ▲마을공동체 연속 사업 수행 활동 ‘우리마을만들기’ ▲사회적 이슈 관련 마을 단위 활동 ‘우리 사회 만들기’ ▲골목 기반 공동체 활성화 활동 ‘골목만들기’의 5개 분야로 진행된다.

심사기준은 신청 사업의 필요성, 독창성, 효과성 그리고 지역 자원 활용을 통한 지역 연계성 등을 주로 심사하게 되며, 최종 선정은 4월 중 발표될 예정이다.

주민들 이해와 적극적인 참여를 위해 온라인을 통해 사업 분야별 자세한 지원 조건 및 내용과 사업 계획서 작성 방법을 안내한다.

또, 사업 제안서 작성에 어려움을 느끼는 주민을 대상으로 성북구마을사회적경제센터에서 상담을 진행한다.

2021년 성북구 마을만들기 공모 사업은 2월26일까지 서울시 마을공동체 종합지원센터 홈페이지에서 온라인으로 신청하면 된다.

자세한 사항은 성북구청 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr