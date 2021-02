대학로 방문한 황희 "대면·비대면 예술 병행 지원"

"예술인 생계 안정·창작 지원 등 코로나19 피해 극복에 최선"

황희 문화체육관광부 장관이 문화예술 분야의 코로나19 피해 회복 지원에 최선을 다하겠다고 약속했다.

황 장관은 14일 서울 종로구 대학로를 찾아 문화예술계 애로사항에 귀기울였다. 예술가의 집에서 길해연 한국연극협회 부이사장, 전기광 드림시어터 대표, 김홍택 마이마파 대표, 임정혁 한극소극장협회 이사장 등 공연업 종사자들과 간담회도 가졌다. 그는 "코로나19로 문화예술 분야가 심각한 피해를 봤다"며 "문체부 장관으로서 막중한 책임감을 느낀다"고 밝혔다. "대면·비대면 예술을 병행 지원하고, 예술인 생계 안정·창작 지원 등 코로나19 피해 극복을 위해 최선을 다하겠다"고 약속했다.

황 장관은 "지난해 도입된 예술인 고용보험제도의 안정적인 정착과 '예술인권리보장법'의 조속한 입법 등 예술계 전반의 권익 증진을 위한 제도적 기반도 차질없이 마련하겠다"라고 공언했다. "'현장에 답이 있다'는 생각으로 문화예술계 의견을 지속적으로 수렴해 정책에 반영하는 '발로 뛰는 장관'이 되겠다"며 "코로나19를 함께 극복하는 동반자로서 많은 조언과 혜안을 부탁한다"고 말했다.

그는 드림시어터 소극장도 방문해 수도권 공연장 2.5단계 방역조치 준수 사항인 ▲출입명부 관리 여부 ▲손소독제 비치 여부 ▲환기 여부 ▲2.5단계 좌석제 운영 여부 등을 점검했다. 황 장관은 "공연예술계의 철저한 방역 관리로 공연장 사회적 거리두기 지침이 완화돼 다행이다"라며 "앞으로도 철저하게 방역지침을 준수해주길 부탁드린다"고 했다.

