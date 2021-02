조은희 "2년간 자영업자에 분기마다 100만원 지원 공약"

지방채로 4조원 조달해 2년간 지원

자영업자, 문화예술인, 청년, 프리랜서 등 지원

[아시아경제 나주석 기자] 국민의힘 서울시장 보궐선거 후보 경선에 도전한 조은희 서초구청장은 4조원 규모의 지방채를 발행해 코로나19로 피해를 당한 자영업자, 문화예술인, 청년, 프리랜서에 분기별로 100만원을 지원하는 정책 구상을 내놨다. 코로나19 재난 상황의 장기화와 피해 회복까지의 시간이 걸린다는 점 등을 고려해 지급 시점은 2년가량으로 내다봤다.

14일 조 구청장은 사회관계망서비스(SNS)를 통해 서울시장이 되면 지방채 발행 등을 통해 자영업자는 물론 문화예술인, 청년, 특수고용직, 프리랜서 등에 대한 지원에 나서겠다고 밝혔다. 그는 "자영업자에게 분기별 100만원 지원을 해야 하고, 그 재원으로 2조원 정도가 필요하다"고 밝혔다.

지원 기간은 2년으로 예상했다. 그는 "현재 상황은 정부의 백신 공급이 차질을 빚고 있고, 재난 상황이 언제 끝날지도 가늠하기 어렵다. 코로나 재난이 올해 종료된다 해도, 자영업자들이 정상적인 상황으로 회복할 수 있기까지는 더 많은 지원이 필요하다"며 "자영업자에 대한 지원이 올해는 물론 내년까지는 이어져야 한다고 생각한다"고 밝혔다.

조 구청장은 필요 재원은 지방채를 통해 조성하겠다는 계획도 내놨다. 그는 "서울시가 작년 12월 소상공인과 취약계층에 대한 긴급지원에 필요한 3000억원의 ‘재난관리기금 조성을 위한 지방채 발행’을 했는데, 서울시의회가 흔쾌히 동의했다"면서 "현재 고통받는 시민을 위한 재정지원이 실효성을 거둘 수 있도록 서울시의회가 흔쾌히 동의해 줄 것으로 생각한다"고 설명했다. 현재 여대야소의 서울시 의회 구조지만, 여당 서울시 의원들이 순순히 협조할 것으로 본 것이다.

그는 "특히 지난 1년 동안 자영업자들은 방역의 최전선에서 헌신해왔다"면서 "자영업자들의 희생적 공동체 정신과 적극적인 방역 협조 덕분에 3차 팬데믹 상황에서 코로나 확산의 기세를 꺾을 수 있었다"고 지원 필요성을 강조했다.

나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr