교통사고 사망자 10명 중 4명 '안전띠 미착용'

차량 탑승자 중 15%, 안전띠 착용 안해

[아시아경제 조강욱 기자] 교통사고 사망자 10명 중 4명이 안전띠를 매지 않은 것으로 나타났다.

14일 한국교통안전공단의 '2020년 교통문화지수 실태조사' 결과에 따르면 차량 탑승자 중 15%는 안전띠를 착용하지 않는 것으로 조사됐다.

지난 2018년 9월 전좌석 안전띠 착용이 의무화됐지만 지난해 기준, 전좌석 안전띠 착용률은 84.83%로 2019년 대비 불과 0.09%p 감소했다.

특히 앞좌석은 86.16%, 뒷좌석의 경우 37.2%에 머물러 여전히 안전띠 착용에 대한 인식 개선이 필요한 것으로 나타났다.

지역별로 살펴보면 전체 착용률이 전년 대비 가장 많이 감소한 지역은 전라북도(68.04%, 7.32%p↓)와 제주특별자치도(86.67%, 7.13%p↓)로 나타났다.

17개 광역시·도 중 8개 지역이 전년대비 하락했다.

특히 이러한 추세는 고속도로 전좌석 안전띠 착용률 조사결과에서 뚜렷하게 나타났는데, 사업용 자동차의 고속도로 안전띠 착용률이 76.47%로 전년 대비 10%p 감소했으며, 비사업용 자동차의 경우에도 89.62%로 전년 대비 2.1%p 줄었다.

최근 3년간(2017~2019년) 안전띠 착용여부가 확인 가능했던 교통사고 사망자 1768명 중 안전띠 미착용으로 인한 사망자는 651명(36.82%)으로, 10명 중 약 4명이 안전띠를 착용하지 않았다.

교통안전공단은 이번 설 연휴 기간 동안 전좌석 안전띠 착용을 통한 교통사고 예방을 위해 지난 8일부터 14일까지 7일간 溫택트(On-tact) 교통안전 캠페인을 시행 중이다.

권용복 공단 이사장은 “독일, 스웨덴, 뉴질랜드와 같은 교통안전 선진국의 전좌석 안전띠 착용률은 95% 이상”이라면서 “안전한 명절을 보내기 위해서는 차량 탑승 시 전좌석에서 안전띠를 꼭 착용해 소중한 생명을 지키기에 적극 동참해달라”고 강조했다.

조강욱 기자 jomarok@asiae.co.kr