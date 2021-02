의정부시, '방역 강화·백신 예방 접종 계획' 회의

[아시아경제 라영철 기자] 경기 의정부시는 13일 정부의 사회적 거리 두기 단계 조정안 발표에 따라 관련 회의를 열었다.

이날 회의에서 오는 15일부터 정부의 조정안을 반영할 시설별 점검 방법과 방역 강화 및 백신 예방 접종 계획에 대한 시 대응 방안에 대해 논의했다.

사회적 거리두기 단계 조정 방안 주요 내용은 수도권 다중이용시설 영업 제한 시간의 오후 9시에서 오후 10시로 한 시간 연장, 유흥 시설의 오후 10시까지 영업 허용, 다만 3차 유행의 불씨가 살아 있다는 점을 고려해 5인 이상 사적 모임 집합 금지는 유지하기로 했다.

안병용 시장은 "우리는 자율과 책임을 기반으로 한 방역 대책을 2주 동안 과감하게 시도할 예정으로, 이를 디딤돌 삼아 코로나19 감염병을 극복할 지속 가능한 방역으로 발전시켜 의정부 시민의 일상 회복을 앞당길 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

