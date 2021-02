은평구 경력단절여성 취업지원 프로그램 수강생 모집

경제활동 기회 지원경력단절여성 및 취업희망여성 대상 직업훈련교육... 경력단절여성 사회참여 욕구 충족

[아시아경제 박종일 기자] 은평구(구청장 김미경)는 지역내 경력단절여성의 사회참여 욕구를 충족, 일·가정 양립을 지원하기 위해 경력단절여성을 대상으로 취업지원 프로그램을 운영한다.

2021년 운영 프로그램은 치매예방관리 전문인력 양성과정, 바리스타 양성과정, AI 데이터 어노테이터 양성과정, 한·양식 자격증 및 단체급식조리사 양성과정으로 총 4개의 과정으로 운영된다.

교육 전 과정은 은평여성인력개발센터와의 협업을 통해 진행, 체계적인 교육 시스템 운영 및 네트워크 구축기관으로의 취업 연계 등을 제공할 예정이다.

‘치매예방관리 전문인력 양성과정’은 돌봄관련 자격(요양보호사, 사회복지사, 간호조무사 등)을 소지한 경력단절여성을 대상으로 전문교육을 통한 안정적 재취업을 목표로 한다.

교육은 2월23 ~ 4월6일 진행될 예정이며, 교육 수료 후 대한치매예방협회, 데이케어센터, 노인복지관, 요양원 등으로의 취업 연계가 가능하다.

‘바리스타 양성과정’은 교육생 전원 2급 바리스타 자격증 취득을 목표로 한다. 교육은 2월24 ~ 4월13일 진행될 예정, 바리스타 자격증 취득으로 카페를 포함한 식음료 업체에 취·창업이 가능하다.

‘AI 데이터 어노테이터 양성과정’은 IT산업 분야에서 틈새 직종으로 각광받는 데이터 어노테이터를 양성하는 과정이다.

교육은 3월15 ~ 4월23일 진행될 예정, OA 가능한 20~40대, 초대졸 이상 이공계·컴퓨터 관련학과 전공자를 우대한다.

‘한·양식 자격증 및 단체급식조리사 양성과정’은 한식과 양식 2종의 조리사 자격증 취득과 함께 단체급식조리 실습으로 경쟁력을 갖춘 전문조리사 양성이 목표이다.

교육은 4월6 ~6월2일 진행된다.

신청대상은 은평구에 거주하는 경력단절여성 또는 취업희망여성으로 교육과정별 15명씩, 총 60명을 선발할 예정이다.

교육비는 전액 무료로 지원된다.

신청방법은 참가신청서, 주민등록초본, 증명사진 2장을 지참, 은평여성인력개발센터로 방문 또는 이메일 접수하면 된다. 단, 교육과정별 접수 기간 및 면접 일정이 상이하므로 이 점에 유의하여 신청해야 한다.

교육 관련 자세한 사항은 은평여성인력개발센터 홈페이지 또는 교육문의를 통해 확인할 수 있다.

