[아시아경제 임주형 기자] 수도권 내 코로나19 임시 선별검사소에서 확진자가 꾸준히 나오고 있다.

12일 중앙방역대책본부(방대본)에 따르면 전날 서울, 경기, 인천의 수도권 임시 선별검사소에서 이뤄진 익명 검사에서 양성 판정을 받은 신규 확진자는 총 81명이다.

이는 이날 0시 기준으로 집계된 지역발생 신규 확진자 384명의 21.1%에 해당한다.

수도권 지역발생 확진자 299명과 비교하면 27.1%에 달하는 수치다.

신규확진자 81명을 지역별로 살펴보면 서울 40명, 경기 29명, 인천 12명이다.

이로써 지난해 12월 14일부터 현재까지 수도권 임시 선별검사소에서 확진된 사람은 총 4천965명이 됐다.

