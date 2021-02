'넉 줄 지원서' 둘러싸고…문준용 "거짓말 말라" vs. 곽상도 "뭐가 거짓? 참 뻔뻔"

[아시아경제 최은영 기자] 문재인 대통령의 아들 문준용 작가가 자신을 둘러싼 긴급 예술지원금 1,400만 원 수령 '넉 줄 신청서' 논란에 대해 "거짓말"이라고 반박했다. 곽상도 국민의힘 의원은 "뻔뻔한 모습"이라며 재반박했다.

11일 곽 의원은 자신의 사회관계망 시스템(SNS)을 통해 "준용 씨, 뭐가 거짓말이고 어떻게 비방했다는 것인지 이해하기 어렵지만, 관련 내용을 상세히 밝힌다"라고 말했다.

곽 의원은 "이번 사업은 코로나19 피해를 본 피해예술인을 지원하는 사업"이라며 "피해 예술인 중에서 사업성이나 예술성을 평가하는 것이지 피해를 보지 않은 사람은 대상이 될 수 없다"라고 꼬집었다.

이어 "피해사실 확인서를 구체적으로 기술하라고 되어있고, 서울문화재단도 심사과정에서 코로나 피해 사실 여부를 확인하여 부적격자를 배제했기에 이에 주목하여 다른 지원자들과 비교한 것"이라고 밝히며, 문 씨의 주장과 달리 코로나로 인한 피해 정도가 지원자 대상 선정에서 큰 부분을 차지했다고 주장했다.

그러면서 "문준용 씨가 민간단체로부터도 지원받고 또 지원받은 것, 형편이 어려운 많은 피해 예술인들을 제치고 지원받았을 뿐 아니라 우수한 사람을 지원하는 사업이라고 왜곡하며 비방하는 모습이 참 뻔뻔스럽다"라고 했다.

앞서 10일 곽 의원은 문 씨가 지난해 코로나19 피해 긴급 예술지원금 1,400만 원을 받는 과정에서 서울문화재단에 제출한 피해사실 확인서에 4줄만을 쓰고 지원 대상자에 선정됐다고 밝혔다.

곽 의원은 다른 지원자의 경우 피해사실 확인서에 관람객 인원 감소 현황 그래프 및 통계 등을 구체적으로 제시했으나 지원 대상에서 탈락한 경우도 있다고 주장하며 "세간에는 네줄이 아니라 '나 문준용' 넉 자만 써도 합격했을 것이라는 말이 나오고 있다"라고 지적했다.

이에 11일 문 씨는 자신의 SNS를 통해 "곽 의원은 거짓말을 하고 있다"라며 "제 지원 신청서는 20여 쪽에 달하고, 저의 예전 실적, 사업 내용, 기대 성과, 1400만 원이 필요한 이유 등이 작성되어 있다"라고 반박했다.

그러면서 "타당성과 실행 능력 등에 종합적으로 높은 점수를 받아 뽑힌 것인데, 곽 의원 등은 그중 피해 사실만을 발췌하여 거짓말 근거로 악용하는 것"이라며 "제가 뽑힌 이유가 피해 사실 말고도 충분하다는 것을 알면서도 숨기고, 피해사실 네 줄만으로 대통령 아들이 지원금을 받았다고 거짓말을 하고 있다"라고 주장했다.

최은영 인턴기자 cey1214817@asiae.co.kr