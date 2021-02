박범계, 인천공항 출입국청 방역실무 점검

[아시아경제 배경환 기자] 박범계 법무부 장관이 설 연휴를 앞두고 인천공항을 방문했다.

10일 박 장관은 인천공항 출입국외국인청을 방문해 현장을 점검하고 직원들과 간담회를 했다. 코로나19에 대비한 특별 입국 심사장과 입국이 불허된 외국인의 출국 대기실도 둘러봤다.

이날 박 장관은 "지난해 출국 대기실을 국가가 설치·운영하는 내용의 출입국관리법 개정안이 의원 발의돼 검토하고 있는데 국토교통부 등 관계부처와 잘 협의하겠다"고 전했다.

특히 출국심사대와 출국심사과, 입국심사대, 입국재심과, 특별입국심사대, 출국(송환)대기실, 종합상황실 등을 직접 다니며 출입국 심사 절차와 방역 실무를 직접 점검했다. 법무부 관계자는 "박 장관은 청문 준비 단계서부터 현장의 목소리를 듣겠다고 말했다"며 "현장 중심 행정의 일환이며 앞으로도 일선 검찰청을 비롯한 일선 기관을 많이 방문할 예정"이라고 밝혔다.

한편 박 장관은 이날 오전에는 인천지검을 찾아 간부 검사와 평검사, 직원들과 별도의 간담회를 했다. 이 자리에서는 최근 인천지검이 기소한 '출생신고가 되지 않은 아동살인 사건'과 관련해 국가나 지자체에 직권 출생등록을 촉구할 수 있도록 하는 등 법령 개정의 필요성에 관한 의견을 나눴다.

