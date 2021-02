[종합] '학교폭력 논란' 이재영·이다영 여자배구 선수…자필 사과문 올려

학폭 피해자 폭로 "부모 욕하고 폭행·협박, 마사지 시켜"

쌍둥이 자매 공식 사과 "피해자 직접 만나 사죄하겠다"

[아시아경제 김봉주 기자] 여자배구 흥국생명에서 쌍둥이 자매 간판스타로 사랑받으며 활동 중인 이재영, 이다영 선수가 과거 '학폭' 의혹에 휩싸이자 두 사람은 SNS를 통해 자신들의 학교폭력 사실을 인정하며 사과했다.

이다영은 10일 SNS에 올린 자필 사과문에서 "우선 조심스럽게 사과문을 전하고자 이렇게 글을 쓰게 됐다. 학창시절 같이 땀 흘리며 운동한 동료들에게 어린 마음으로 힘든 기억과 상처를 갖도록 언행을 했다는 점 깊이 사죄드린다"라고 썼다.

이어 "과거에 있었던 일들에 대해 뒤늦게 심각성을 인지하고 자필로 (사과를) 전한다. 피해자분들께서 양해해주신다면 직접 찾아뵈고 사과드리겠다. 지금까지 피해자분들이 가진 트라우마에 대해 깊은 죄책감을 갖고 앞으로 자숙하고 반성하는 모습을 보이도록 하겠다 적었다.

이재영도 이날 SNS에 자필 사과문을 올려 "어떤 말부터 사죄의 말씀을 꺼내야 할지 고민했다. 제가 철없었던 지난날 저질렀던 무책임한 행동 때문에 많은 분께 상처를 줬다. 학창 시절 저의 잘못된 언행으로 고통의 시간을 보낸 분들에게 대단히 죄송하다"며 사과했다.

그는 "프로무대에 데뷔해 많은 팬 여러분께 사랑을 받고 관심을 받으면서 조금 더 빨리 잘못을 인정하고 사과를 했어야 했다"라면서 "자숙하고 평생 반성하면서 살아가겠다. 이제라도 저로 인해 고통받았을 친구들이 받아준다면, 직접 뵙고 잘못을 인정하고 사죄하겠다"며 고개 숙였다.

구단에서도 상황을 인지한 뒤 피해자를 만나 정식으로 사과하기 위한 단계를 밟고 있는 것으로 전해졌다.

앞서 이날 온라인 커뮤니티에 '현직 배구선수 학폭 피해자들입니다'라는 글이 올라왔다.

작성자는 "일단 먼저 배구갤러리에 글을 올렸는데 '주작이다'라는 글과 판으로 가서 써봐라 라는 말들이 많으셔서 판에 글을 써보려 한다"며 말문을 열었다.

그는 "10년이나 지난 일이라 잊고 살까도 생각해봤지만, 가해자가 자신이 저질렀던 행동은 생각하지 못하고 SNS에 올린 게시물을 보고, 그때의 기억이 스치면서 자신을 돌아보길 바라는 마음으로 용기 내서 쓴다"고 했다.

이어 "글을 쓰는 피해자는 총 4명이고, 이 사람들 외에 더 있다"며 "신상이 드러날 수 있기에 나이는 밝히지 않고 포괄적으로 작성한다"며 21가지의 학폭 피해 사례를 공개했다.

피해 사례에는 욕을 하고 때리는 것은 물론 강제로 돈을 걷고, 피해자는 물론 부모까지 욕하는가 하면, 새로 산 물건을 "빌려달라"고 강요하는 내용 등이 담겼다.

이들은 피해자들에게 돌아가며 마사지를 시키고, 본인들만 가해자가 될 수 없어 다른 피해자들에게도 나쁜 행동을 강요했다고 주장했다.

작성자는 "많은 시간이 흘렀지만 여전히 그 가해자들로 인해서 트라우마를 가지고 살아가고 있다"면서 "가해자들은 행복한 미소를 지으며 여러 TV 프로그램에도 나온다"고 했다.

마지막으로 "괴롭히는 사람은 재미있을지 몰라도 괴롭힘을 당하는 사람은 죽고싶다. 라고 이 글을 가해자가 올렸다. 본인이 했던 행동들은 새까맣게 잊었나 보다"라며 초등학교, 중학교 시절 사진을 공개했다.

게시물에 실명이 거론되지 않았지만, 누리꾼들은 최근 SNS로 논란이 된 여자 배구 선수는 이재영, 이다영 자매라는 점, 증거 사진에서 공개된 초등학교, 중학교가 이재영, 이다영 자매가 졸업한 곳이라는 점을 통해 학폭 가해자를 추정했다.

특히 이다영이 SNS에 선배 김연경을 저격하며 "괴롭히는 사람은 재미있을지 몰라도 괴롭힘을 당하는 사람은 죽고싶다"라고 올린 글로 누리꾼들은 이다영 선수를 학폭 가해자로 확신했다.

글쓴이는 해당 글이 확산한 뒤 "가해자로부터 사과하겠다는 연락을 받았다"면서 글을 수정했다.

그는 수정한 글에서 "가해자 측에서 저희 글을 보고 먼저 연락이 왔고 사과문과 직접 찾아와서 사과하겠다고 했다"면서 "피해자들은 사과문이 확인된 후에 글을 내리려고 한다"는 문장을 추가했다.

이어 이날 오후에는 본문을 삭제하고 "사과문이 아직 올라오진 않았지만 사건과 관련 없는 분들에게도 피해가 가서 글을 내리겠다"고 적었다.

이하 이다영 선수 사과문 전문.

안녕하세요. 배구선수 이다영입니다.

우선 조심스럽게 사과문을 전하고자 이렇게 글을 쓰게 되었습니다.

학창시설 같이 땀흘리며 운동한 동료들에게 어린 마음으로 힘든 기억과 상처를 갖도록 언행을 했다는 점 깊이 사죄드립니다.

과거에 있었던 일들에 대하여 뒤늦게 심각성을 인지하고 이렇게 자필로 전합니다.

피해자 분들께서 양해해주신다면 직접 찾아 뵈어 사과드리겠습니다.

지금까지 피해자분들이 가진 트라우마에 대하여 깊은 죄책감을 가지고 앞으로 자숙하고 반성하는 모습 보여드리도록 하겠습니다.

다시 한 번 사과드립니다. 죄송합니다.

이하 이재영 선수 사과문 전문.

안녕하세요. 배구선수 이재영입니다.

어떤 말부터 사죄의 말씀을 꺼내야할지 고민했습니다.

제가 철없었던 지난날 저질렀던 무책임한 행동 때문에 많은 분들께 상처를 드렸습니다. 머리 숙여 사죄합니다.

먼저 학창시절 저의 잘못된 언행으로 고통의 시간을 보낸 분들에게 대단히 죄송합니다.

좋은 기억만 가득해야 할 시기에 저로 인해 피해를 받고 힘든 기억을 드린 점 다시 사과드립니다. 잘못했습니다.

프로무대에 데뷔하여 많은 팬 여러분께 사랑을 받고 관심을 받으면서 좀 더 빨리 잘못을 인정하고 사과를 해야했습니다.

저는 앞으로 제가 했던 잘못된 행동과 말들을 절대 잊지 않고 좀 더 성숙한 사람이 되도록하겠습니다. 자숙하고 평생 반성하면서 살아가겠습니다.

또한 이제라도 저로 인해 고통받았을 친구들이 받아준다면, 직접 뵙고 잘못을 인정하고 사죄하겠습니다.

힘든 시기에 다시 한 번 저의 부족함으로 인해 실망을 안겨드려 죄송합니다.

이하 이재영·이다영 배구선수 학폭 피해자 4명의 폭로글 전문

일단 먼저 배구갤러리에 글을 올렸는데 '주작이다'라는 글과 판으로가서 써봐라 라는 말들이 많으셔서 판에 글을 써보려 합니다. 10년이나 지난 일이라 잊고 살까도 생각해봤지만 가해자가 자신이 저질렀던 행동은 생각하지 못하고 sns로 올린 게시물을 보고 그 때의 기억이 스치면서 자신을 돌아보길 바라는 마음으로 용기내서 이렇게 글을 씁니다

지금 쓰는 피해자들은 총 4명이고, 이 사람들 제외 더 있습니다 나이는 말하지 않겠습니다

신상이 드러날거같아 포괄적으로 적겠습니다.

1. 피해자와 가해자는 숙소에서 같은방이었는데 소등한 뒤 가해자가 피해자한테 뭘 시켰고, 피해자는 피곤해서 좋은 어투로 거부했으나 몇 번 하라고 하라고 했는데도 피해자가 계속 거절하자 이에 가해자는 칼을 가져와 협박을 함.

2. 집안 사정으로 인해 학교 앞에 잠시 집을 얻어놓고 있었고, 부모님이 아무도 데려오지 말라고 하셨는데 애들 다 데리고 무작정 와놓고 나중에 부모님께 피해자가 데려갔다고 거짓말한 것.

3. 더럽다고 냄새난다고 옆에 오지 말라고 한 것.

4. 학부모가 간식 사주신다고 하셨는데 귓속말로 조용히 쳐먹지 말라고 먹으면 뒤진다고 한것.

5. 시합장가서 지고 왔을때 방에 집합시켜서 오토바이 자세 시킨 것.

6. 툭하면 돈 걷고 배 꼬집고 입 때리고 집합시켜서 주먹으로 머리 때린 것.

7. 강제로 걷은 돈으로 휴게소에서 자기들만 사먹은 것.

8. 우리가 무서워하는걸 본인들도 알아서 불러놓고 "내가 왜 부른 것 같아?" 하고 거짓말이라고 놀린 것.

9. 둘 중 한명이라도 기분 안좋을때 앞에 서있으면 "나와 x발" 하고 치고 간 것.

10. 매일 본인들 맘에 안들면 항상 욕하고 부모님을 "니네 애미,애비"라 칭하며 욕한 것.

11. 말 시켰을 때 대답 똑바로 안하거나 개기면 뱃살 꼬집으면서 피해자가 하지말라고 하면 더 꼬집으면서 울게 만든 것.

12. 피해자가 바지 새로 산거 맨날 빌려가고 피해자가 입어야할때나 빌려주기 싫을때 있으면 선배들에게 맡겨두곤 했는데 그럴때마다 욕하면서 찾아오라고 한 것.

13. 아침밥 먹을 때 가해자가 밥먹기 싫어서 피해자 국에 본인 밥을 말았는데 피해자가 먹기 싫어서 한숨 쉬었다고 물티슈로 얼굴 때린 것.

14. 차에서 장난치다가 모르고 가해자 어깨를 쳐버렸는데 꿀밤을 엄청 세게 때리고

주먹으로 가슴 때린 것.

15. 미팅할 때 가해자가 피해자들이 운동할 때 기합을 안 넣는다며 전체 다 때린 것.

16. 부모님들 숙소에 한번씩 오실 때 가해자들은 계속 옆에 붙어있는 반면 피해자들이 부모님들 옆에 붙어있으면 혼내고 때린 것.

17. 운동이 끝나고 가해자들의 보호대나 렌즈통 같은거를 피해자들 중 누군가 챙겨야했는데 까먹고 놓고오기라도 하면 "지금 찾을건데 안 나오면 뒤진다 xxx아" 라고 한 것.

18. 피해자들 여러명에게 하루 하루 돌아가면서 마사지 시킨 것.

19. 고등학교 선배들이 벌금을 걷는다고 우리도 걷자 해서 다 동의했는데 알고보니 그건 팀 회비로 쓰려고 모으는 돈이였고 그걸 빌미로 피해자들 돈을 걷어간 것.

기합 안넣는다고 걷고 운동 제대로 안한다고 걷고 꼬투리 잡아서 돈 걷음.

20. 체육관 안 탈의실에서 피해자만 밖에 놔두고 들어오지 말라고 하고 다른 아이들 다 데리고 들어가서 스케치북에 피해자 욕과 가족 욕 적어놓고 당당하게 보여준 것.

21.가해자들이 본인들만 가해자 되기싫어 다른 피해자들에게도 나쁜 행동을 시킨 것.

많은 시간이 흘렀지만 여전히 그 가해자들로 인해서 트라우마를 가지고 살아가고 있습니다. 가해자들은 행복한 미소를 지으며 여러 TV프로그램에도 나옵니다.

괴롭히는 사람은 재미있을지 몰라도 괴롭힘을 당하는 사람은 죽고싶다. 라고 이 글을 가해자가 올렸더라구요. 본인이 했던 행동들은 새까맣게 잊었나 봅니다. 본인도 하나의 사건의 가해자 이면서 저희에게 어떠한 제대로 된 사과나 반성의 모습을 보여주지도 않고 도망치듯이 다른 학교로 가버렸으면서 저런 글을 올렸다는 것이 너무나 화가 나면서 황당합니다. 가해자들은 과연 무슨 생각을 하면서 살아왔을까요?

미안한 마음이 있기나 한걸까요 ?

가해자들에게 진심어린 사과를 받고 싶습니다.

