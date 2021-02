광양시, 김경호 부시장 도시개발사업 현장 점검

속도감 있는 도시개발사업 추진으로 살고 싶은 자족도시 건설

[아시아경제 호남취재본부 허선식 기자] 김경호 광양시 부시장은 지난 8일 민선 7기 광양시가 역점을 두고 추진하는 도시개발사업장을 찾아 현장을 점검했다고 10일 밝혔다

이날 김 부시장은 개발 중인 와우지구, 광영?의암지구, 성황?도이지구와 앞으로 개발을 추진할 인서지구와 성황?도이2지구, 민간에서 추진하는 목성지구, 황금지구, 황길지구, 전남개발공사가 추진하는 덕례?도월지구 도시개발사업 현장 등을 차례로 방문해 공사현황과 사업추진 상황을 보고받았다.

이번 점검을 통해 김 부시장은 사업이 완료된 현장 시설물 관리와 공동주택 입주에 불편함이 없도록 최선을 다해 지원하고, 추진 중인 사업현장은 코로나19에 대비해 현장관리자와 노무자들의 방역관리 준수, 사업장 안전관리 및 부실시공 방지를 위해 노력할 것을 당부했다.

또한, 민간과 전남개발공사에서 추진하는 사업장에 대해 시와 적극 협력해 행정절차 추진과 지도에 최선을 다하고, 앞으로 시에서 추진할 인서지구와 성황?도이2지구 도시개발사업에 대해 30만 자족도시 건설을 위해 속도감 있게 추진할 것을 주문했다.

김경호 부시장은 “도시개발사업으로 시민에게 품격 있는 도시 정주공간을 제공해 지속가능한 도시발전과 지역 경제 활성화에 이바지하길 바란다”고 말했다.

