'집콕족' 인기에…'빕스 얌 딜리버리', 연말연시 배달 매출 5배 증가

[아시아경제 이승진 기자] 코로나19로 외출이 자제되는 사회적 분위기 속에서 집에서 레스토랑 메뉴를 즐기기 위한 '우리집 외식' 소비가 빠르게 늘고 있다.

CJ푸드빌은 배달 전용 브랜드 ‘빕스 얌 딜리버리’의 지난해 12월부터 올해 1월까지의 매출이 전년 대비 약 5배 증가했다고 10일 밝혔다.

‘빕스 얌 딜리버리’는 급증하는 레스토랑 특별식 수요를 잡기 위해 빕스가 지난해 8월 론칭한 프리미엄 배달 서비스 브랜드다. 서초, 강남 지역 위주로 첫 선을 보인 이후 높은 고객 호응을 얻으며 12월에는 전국 매장으로 서비스를 확대했다.

연말연시 코로나19의 3차 대유행으로 사회적 거리 두기가 확산됨에 따라 편안하고 안전한 집에서 소모임이 증가한 것이 주원인으로 분석된다. 또 재택근무, 온라인 수업 영향으로 내식이 증가하면서 접하기 쉬운 한식보다 레스토랑 특별식에 대한 수요가 커진 것도 요인이다.

빕스는 딜리버리 주문 고객의 소비 행태를 빅데이터로 분석해 메뉴 구성, 패키지 등을 지속 업그레이드하고 있다. 가장 수요가 높은 2~3인을 위한 스테이크·피자·파스타 중심 세트, 3~4인 소모임 시 즐기기 좋은 얌파티 세트 등 인원별 최적화 한 세트 구성을 강화했다. 최근에는 사무실 나 홀로 식사족, 1인 가구를 위한 ‘싱글 플래터’를 새롭게 선보였다.

친환경 패키지에 대한 고객 호응이 높다. 친환경 인증을 받은 종이, 자연에서 쉽게 분해되는 식물성 잉크, 재사용이 가능한 다회용 가방에 대한 반응이 좋은 것으로 알려졌다.

빕스 얌 딜리버리는 배달의민족, 요기요, 쿠팡이츠 등 배달 플랫폼 및 매장 전화 주문으로 이용할 수 있으며, 현재 배달의민족 및 쿠팡이츠 최대 1만 원 할인 등 주문 고객을 위한 실속 혜택도 제공하고 있다.

CJ푸드빌 관계자는 “빕스 얌 딜리버리 인기에 힘입어 올해도 딜리버리 서비스 브랜드를 확대하는 등 O2O(온·오프라인 연계) 사업을 적극 육성해 레스토랑에서 먹던 맛과 품질 그대로 가정에서도 즐길 수 있도록 할 계획”이라고 말했다.

이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr