[아시아경제 이민지 기자] 위메이드 위메이드 112040 | 코스닥 증권정보 현재가 40,300 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 39,600 2021.02.10 08:38 장시작전(20분지연) 관련기사 위메이드, 커뮤니티 활발... 주가 2.92%.위메이드, 주가 3만 5650원 (-3.39%)… 게시판 '북적'[기업 자금조달]조이맥스②, 조달 금액 절반 줄어도 유증 강행하는 이유 close 는 지난해 영업손실로 128억4300만원을 기록해 전년대비 적자 폭이 확대됐다고 10일 공시했다. 매출액은 1266억원으로 기록해 전년대비 11% 늘었다. 순손실은 180억원을 기록했다.

