가전·생활·뷰티 상품 하루 6번 타임딜 오픈…총 72개 초특가

[아시아경제 김철현 기자] 위메프는 15일 하루 동안 포털 검색 최저가 대비 50% 할인한 상품만 엄선해 '반값특가'를 진행한다고 10일 밝혔다.

반값특가 상품은 하루 6번 '타임딜'로 구매할 수 있다. 시간대마다 2개씩 오픈, 하루동안 총 72개 상품만 판매한다. 위메프 상품기획자(MD)가 행사 상품 선정 당시 확인한 최저가보다 50~75% 할인한 가격으로 구성하는 게 특징이다.

이번 행사에서 위메프는 홈쿡, 다이닝룸 인테리어 용품 등을 파격 할인가에 선보일 계획이다. 위메프 관계자는 "평소 사고 싶었던 상품을 최저가 대비 최소 반값 이상 더 할인된 가격으로 구매할 수 있는 기회"라고 말했다.

