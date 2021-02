국회서 MB정부 국정원 사찰 의혹 규명 추진

[아시아경제 박철응 기자] 이명박 정부의 사찰 의혹을 규명하기 위한 국회 차원의 규명 작업이 진행될 것으로 보인다.

9일 더불어민주당 소속인 김경협 국회 정보위원장은 SBS 방송을 통해 "선제적으로 국정원이 스스로 자체 조사를 통해서 진상규명을 해야 하고, 그게 가장 바람직하다"면서 "그러나 그게 제대로 이루어지지 않을 경우에 국회 정보위 의결 절차 등도 검토를 하고 있다"고 밝혔다.

신영대 민주당 대변인은 이날 브리핑을 통해 "이명박 정부 국정원의 18대 국회의원 전원에 대한 사찰 문건이 존재한다는 보도가 나왔다. 사찰 문건 작성을 위해 검찰, 경찰, 국세청 등 국가기관이 총 동원되었다는 가히 충격적인 정황도 함께 드러났다"고 전했다.

이어 "이명박 전 대통령의 형인 이상득 전 의원을 비판한 국회의원의 지인, 이름 없는 산부인과 병원도 사찰 대상이었다는 사례를 종합해 보면, 이명박 정부 국정원은 세계적 독재자였던 히틀러의 반대 세력 사찰기구였던 게슈타포를 연상시킨다"고 비판했다.

신 대변인은 또 "국정원 고위 관계자의 구체적 사찰 정황에 대한 즉각적인 조사가 필요하다"며 "국회는 정보위원회에서 이명박 정부 국정원의 불법사찰 관련 자료를 공개할 것을 의결해야 한다"고 강조했다.

