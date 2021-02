삼성증권, 작년 당기순익 5086억...3년 연속 최대 실적

[아시아경제 박지환 기자] 삼성증권이 3년 연속 사상 최대 규모의 당기순이익을 올렸다.

삼성증권은 지난해 연결 기준 영업이익은 6793억원으로 전년 대비 31% 증가했다고 9일 밝혔다. 같은 기간 당기순이익은 5076억원으로 30% 늘었다.

리테일 부문에서 고객수, 예탁자산 모두 크게 증가하며 시장 지배력를 강화했다. 순수탁수수료는 6853억원을 기록했는데 세부적으로 국내주식은 전년 대비 155%, 해외주식은 228% 증가했다. 특히 해외주식은 리서치 차별화 및 마케팅 효과로 매출 1000억원의 비즈니스로 성장했다.

리테일 고객 예탁자산은 연간 31조원이 순유입되면서 264조원으로 늘어났다. 1억원 이상 개인고객이 18만4000명으로 전년 대비 76% 증가했다. 30억원 이상 초부유층 고객도 2841명으로 전년보다 42% 늘었다.

IB부문에서는 IPO(기업공개) 딜, 구조화금융 영업 호조를 바탕으로 인수 및 자문수수료 실적이 전년보다 13% 증가했다. 인수금융 주선규모가 2조5000억원을 넘겨 업계 1위를 달성했다.

